Protestas en Bogotá: se normaliza la movilidad en la calle 26 tras enfrentamientos entre manifestantes y la UNDMO

La movilidad en Bogotá registró serias afectaciones la tarde de este viernes 11 de septiembre por varias manifestaciones que se desarrollaron en sectores cercanos a la Universidad Nacional y la Universidad Distrital.

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Uno de los puntos más complejos se presentó sobre la avenida El Dorado, a la altura de la carrera 33, donde las autoridades tuvieron que implementar cierres viales ante la presencia de manifestantes sobre la calle 26, hasta aproximadamente las 6 p. m.

Luego de esas horas de afectaciones por las manifestaciones, Bogotá Tránsito confirmó que fue levantado el cierre de la calle 26 con carrera 33 y que la movilidad volvió a fluir con normalidad por la avenida El Dorado en ambos sentidos.

La reapertura se produjo después de una jornada en la que se registraron enfrentamientos entre manifestantes y la UNDMO, con lanzamiento de piedras y uso de gases lacrimógenos, según reportó CityTV.

Hacia las 5:58 p. m., TransMilenio informó que, tras casi una hora de bloqueos, también comenzó a normalizarse la operación de sus servicios.

La flota troncal canceló los retornos que venía realizando en la carrera 33 y la avenida Rojas, mientras que retomaron su operación las estaciones Corferias, Ciudad Universitaria, Quinta Paredes, Gobernación, CAN–British Council, Salitre El Greco–Vive Claro y El Tiempo–Cámara de Comercio de Bogotá, que habían permanecido suspendidas por las manifestaciones.

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También hubo movilización desde la Universidad Distrital

La situación no se concentró únicamente en las inmediaciones de la Universidad Nacional. Otra movilización salió desde la Universidad Distrital, sede Macarena, y avanzó durante la tarde con destino a la Embajada de Palestina.

Bogotá Tránsito reportó que hacia las 2:59 p. m. los participantes se encontraban en la carrera 13 con calle 60, desplazándose hacia el sur y generando afectación de la calzada mixta.

A las afectaciones en el transporte se sumaron denuncias por daños durante el recorrido. El concejal Juan David Quintero aseguró que manifestantes y encapuchados bloquearon la calle 45 con carrera 20, detuvieron el paso de buses del SITP y realizaron grafitis en fachadas de establecimientos comerciales de Teusaquillo.

“La protesta no puede anular los derechos fundamentales de la mayoría ni convertirse en permiso para vandalizar”, señaló el cabildante.