Protestas en Bogotá: se normaliza la movilidad en la calle 26 tras enfrentamientos entre manifestantes y la UNDMO

La movilidad en Bogotá registró serias afectaciones la tarde de este viernes 11 de septiembre por varias manifestaciones que se desarrollaron en sectores cercanos a la Universidad Nacional y la Universidad Distrital.
Uno de los puntos más complejos se presentó sobre la avenida El Dorado, a la altura de la carrera 33, donde las autoridades tuvieron que implementar cierres viales ante la presencia de manifestantes sobre la calle 26, hasta aproximadamente las 6 p. m.
Luego de esas horas de afectaciones por las manifestaciones, Bogotá Tránsito confirmó que fue levantado el cierre de la calle 26 con carrera 33 y que la movilidad volvió a fluir con normalidad por la avenida El Dorado en ambos sentidos.
#Calle26— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) September 11, 2026
⭕️ Se levanta el cierre vial de la Calle 26 con carrera 33.
✅Fluye con normalidad la movilidad sobre el corredor Av. El Dorado, en ambos sentidos.
Los manifestantes se ubican dentro de la U. Nacional.⚠️ Situación en seguimiento pic.twitter.com/1Ki66JoXF2
La reapertura se produjo después de una jornada en la que se registraron enfrentamientos entre manifestantes y la UNDMO, con lanzamiento de piedras y uso de gases lacrimógenos, según reportó CityTV.
Hacia las 5:58 p. m., TransMilenio informó que, tras casi una hora de bloqueos, también comenzó a normalizarse la operación de sus servicios.
La flota troncal canceló los retornos que venía realizando en la carrera 33 y la avenida Rojas, mientras que retomaron su operación las estaciones Corferias, Ciudad Universitaria, Quinta Paredes, Gobernación, CAN–British Council, Salitre El Greco–Vive Claro y El Tiempo–Cámara de Comercio de Bogotá, que habían permanecido suspendidas por las manifestaciones.
⏰ #TMAhora (5:58 p. m.)#Actualización— TransMilenio (@TransMilenio) September 11, 2026
📍 Universidad Nacional:
✅ La flota troncal cancela los retornos en la carrera 33 (hacia el occidente) y Avenida Rojas - UNISALESIANA (hacia el oriente).
✅ Retoman operación las estaciones Corferias, Ciudad Universitaria, Quinta… pic.twitter.com/zcaviJclhL
También hubo movilización desde la Universidad Distrital
La situación no se concentró únicamente en las inmediaciones de la Universidad Nacional. Otra movilización salió desde la Universidad Distrital, sede Macarena, y avanzó durante la tarde con destino a la Embajada de Palestina.
Bogotá Tránsito reportó que hacia las 2:59 p. m. los participantes se encontraban en la carrera 13 con calle 60, desplazándose hacia el sur y generando afectación de la calzada mixta.
Así está la movilidad en Bogotá con corte a las 5:29 p. m.— Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) September 11, 2026
🚨 Novedades en vía:
📍 Av. El Dorado con carrera 33: cierre vial por manifestación, con afectación de las calzadas mixta y exclusiva en sentido oriente-occidente.
Los participantes avanzan hacia la Universidad Nacional… pic.twitter.com/XcBGleHBOC
A las afectaciones en el transporte se sumaron denuncias por daños durante el recorrido. El concejal Juan David Quintero aseguró que manifestantes y encapuchados bloquearon la calle 45 con carrera 20, detuvieron el paso de buses del SITP y realizaron grafitis en fachadas de establecimientos comerciales de Teusaquillo.
“La protesta no puede anular los derechos fundamentales de la mayoría ni convertirse en permiso para vandalizar”, señaló el cabildante.
🚨 VIERNES, HORA PICO Y OTRA VEZ BOGOTÁ BLOQUEADA.— Juan David Quintero (@JD_Quinteror) September 11, 2026
Encapuchados y otros manifestantes cerraron la calle 45 con carrera 20, frenaron el SITP y además están grafiteando fachadas de comercios en Teusaquillo.
116.746 usuarios afectados. ¿Y qué culpa tiene el comerciante que solo… pic.twitter.com/fH30pOfkXq