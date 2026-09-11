Denuncian presuntas cámaras de seguridad instaladas por ladrones en Bogotá: así lo podrían estar vigilando

Una nueva alerta sobre seguridad fue planteada en Bogotá luego de que el concejal Juan David Quintero denunciara la aparición de cámaras instaladas de manera irregular en postes de diferentes sectores de la ciudad. Según el funcionario, existe la posibilidad de que estos dispositivos estén siendo utilizados por delincuentes.

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La denuncia fue divulgada por Quintero a través de sus redes sociales, donde aseguró que actualmente se están investigando varios casos relacionados con estos dispositivos. El concejal cuestionó que existan cámaras instaladas en el espacio público sin que esté claro quién las puso allí, quién las opera o cuál es su finalidad.

La preocupación aumenta debido a que, según la hipótesis planteada por el funcionario, estos equipos podrían ser utilizados por estructuras dedicadas al hurto para vigilar determinados lugares antes de cometer los delitos. Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido oficialmente dicha información.

Quintero también habló sobre el tema en el programa radial Sistema Alerta de RCN, donde entregó más detalles sobre la situación y señaló dónde habrían encontrado algunos de estos dispositivos.

“Mientras estábamos haciendo esta investigación, llegamos a Teusaquillo, a los barios Nicolas de Ferman, Rafael Núñez, Las Mercedes y Pablo Sexto. Empezamos a ver estas cámaras y cuando indagamos con los vecinos de quién son, pues resulta que nadie sabia” afirmó.

La situación abrió nuevamente el debate sobre el control de los postes y demás elementos que hacen parte del mobiliario y la infraestructura urbana de Bogotá. Para Quintero, la ciudad necesita recuperar y organizar estos espacios para evitar que particulares puedan instalar libremente cables, cajas u otros dispositivos sin ningún tipo de control.

La preocupación no se limita únicamente al uso que puedan tener las cámaras. También está relacionada con la falta de información sobre quién tiene acceso a las imágenes que captan estos dispositivos, hacia dónde apuntan y durante cuánto tiempo podrían estar registrando lo que ocurre en el espacio público.

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Por ahora, la denuncia se encuentra en etapa de investigación y no existe una confirmación oficial de que los dispositivos pertenezcan a organizaciones delincuenciales. Por esa razón, el señalamiento de que estarían siendo utilizados para escoger a quién atracar debe entenderse como una hipótesis planteada por el concejal y no como un hecho establecido.

La investigación deberá establecer quién instaló estas cámaras, para qué fueron colocadas y si efectivamente existe alguna relación entre los dispositivos y actividades delictivas. Entretanto, el concejal insiste en la necesidad de que la infraestructura instalada en los postes de la capital sea identificada, organizada y sometida a controles que permitan determinar quién responde por ella.