Cundinamarca comenzó a prepararse para los posibles efectos del fenómeno de El Niño. La Gobernación anunció una inversión de $ 2.991 millones para fortalecer las acciones de prevención, vigilancia y respuesta, que buscan proteger la salud de más de tres millones de habitantes del departamento.

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El Niño podría intensificarse en los próximos meses

La estrategia de la Gobernación de Cundinamarca responde a los reportes del Ideam, que advierten sobre la evolución que podría tener el fenómeno climático durante los próximos meses.

De acuerdo con la información oficial, existe una probabilidad del 69 % de que El Niño alcance una intensidad “muy fuerte” entre octubre y diciembre de 2026.

Además, la posibilidad de que sus condiciones persistan hasta el primer trimestre de 2027 es superior al 90 %.

Por eso, el departamento puso en marcha una estrategia que contempla los posibles escenarios asociados con altas temperaturas, incendios forestales y alteraciones en la disponibilidad de agua.

La atención estará especialmente dirigida a niños, adultos mayores y personas con patologías respiratorias y cardiovasculares, considerados grupos prioritarios dentro de las acciones de prevención y respuesta.

La Gobernación de Cundinamarca fortalece las acciones de prevención y vigilancia en salud ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño. Foto: Imagen cortesía prensa Gobernación de Cundinamarca

Los 116 municipios están incluidos en la estrategia

La preparación no se concentra únicamente en algunas zonas del departamento.

Según la Gobernación, las medidas tienen cobertura en los 116 municipios de Cundinamarca.

Uno de los principales componentes está relacionado con la capacidad de respuesta de la red pública hospitalaria.

Actualmente, las 53 empresas sociales del Estado (ESE) del departamento tienen activos sus planes hospitalarios de emergencias y desastres.

Estos planes permanecen bajo monitoreo del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE), con el propósito de mantener activa la capacidad de respuesta de los servicios de salud frente a posibles situaciones asociadas al fenómeno climático.

Además, la Gobernación informó que emitió la Circular N.° 007 de 2026 y presentó ante el Ministerio de Salud el Plan Territorial de Adaptación al Cambio Climático.

La estrategia departamental busca preparar la red de salud y proteger a la población frente a los riesgos asociados con las altas temperaturas y otros efectos de El Niño. Foto: Imagen cortesía prensa Gobernación de Cundinamarca

Por otra parte, la vigilancia también hace parte de la estrategia. Cundinamarca completa 99 días de reporte continuo al Sistema de Alerta Temprana del Instituto Nacional de Salud.

Durante este seguimiento se realizan más de 50 notificaciones diarias a los municipios y se mantienen bajo monitoreo más de 60 alertas hidrometeorológicas, de acuerdo con el reporte de la administración departamental.

La intención es mantener informados a los municipios y fortalecer la capacidad de reacción ante situaciones que puedan representar un riesgo para la población.

Con esta inversión de $ 2.991 millones, Cundinamarca busca mantener preparada su red de salud y anticiparse a los posibles impactos que pueda generar El Niño en los próximos meses.