Tuberculosis y lepra: así busca Pereira detectar a tiempo posibles casos en alojamientos temporales

La Alcaldía de Pereira, a través de la Secretaría de Salud, está fortaleciendo las acciones de prevención y cuidado de la salud entre las familias que permanecen en los alojamientos temporales de la ciudad.

Son jornadas enfocadas en la detección temprana de posibles síntomas de tuberculosis y en la educación sobre esta enfermedad y la lepra.

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Búsqueda activa de posibles casos de tuberculosis

Durante las jornadas, los equipos de salud hacen búsqueda activa de personas que puedan presentar síntomas compatibles con tuberculosis, entre ellos la tos persistente u otras señales que requieran una valoración médica.

Cuando se identifica algún signo de alerta, las personas son orientadas hacia los servicios de salud para que puedan acceder a la valoración correspondiente y, de ser necesario, llevar a cabo las pruebas que permitan establecer un diagnóstico.

La estrategia también incluye espacios educativos dirigidos a las familias, en los que se explica de manera sencilla cómo se transmiten la tuberculosis y la lepra, cuáles son sus principales señales de alerta y qué medidas pueden contribuir a prevenirlas.

En el marco de estas acciones de vigilancia, la Alcaldía de Pereira ha mantenido seguimiento a las condiciones de salud de las personas que permanecen en los alojamientos temporales.

Luego del terremo,to cientos de personas quedaron vivendo en albergues temporales. Las autoridades buscan prevenir enfermedades que los afecten. Foto: AFP

Pereira no enfrenta un brote activo de tuberculosis

La Alcaldía aclaró que en Pereira no se está presentando una emergencia por un brote activo de tuberculosis.

Las jornadas hacen parte de las acciones permanentes de vigilancia, prevención y promoción de la salud que se desarrollan en la ciudad.

Estas se desarrollan particularmente en espacios donde es importante mantener una atención preventiva y detectar de manera temprana cualquier situación que pueda afectar a la comunidad.

Las jornadas hacen parte de una estrategia preventiva para identificar oportunamente cualquier señal de alerta y garantizar la atención médica cuando sea necesaria.

Las autoridades de Pereira adelantan una campaña de prevención y detección temprana de tuberculosis y lepra entre las familias de los alojamientos temporales. Foto: Getty Images

De esta manera, las autoridades buscan fortalecer el cuidado de las familias que permanecen en los alojamientos temporales y mantener la vigilancia para actuar oportunamente ante cualquier posible caso.

La Secretaría de Salud también adelanta actividades de educación para explicar a las familias cómo reconocer síntomas, prevenir enfermedades respiratorias y consultar de manera oportuna.

La Alcaldía ha señalado que este acompañamiento busca proteger la salud de la población y fortalecer la detección temprana, especialmente en comunidades que permanecen en condiciones de alojamiento temporal.