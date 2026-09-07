Un análisis del Centro de Investigación de Boston Medical, especializado en salud sexual masculina, reveló los resultados de una encuesta realizada a 3.570 hombres que consumen pastillas para tratar la disfunción eréctil. El 77 % aseguró que las toma sin haber recibido previamente un diagnóstico médico formal, mientras que casi seis de cada diez llevan más de seis meses consumiéndolas.

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“Las pastillas para la erección muchas veces son de venta libre, pero eso no quiere decir que la disfunción eréctil pueda tener varias causas y grados. Por eso, las pastillas no siempre funcionan y hace falta un diagnóstico profesional”, menciona Carolina Sandoval, directora del Centro de Investigación de Boston Medical.

La encuesta reveló que el 91,5 % continúa experimentando algún tipo de dificultad a la hora de tener erecciones, a pesar de tomar estos medicamentos. Al preguntar a los hombres con qué frecuencia habían experimentado problemas durante los últimos tres meses, el 77,4 % señaló que las dificultades aparecían de manera ocasional, frecuente o siempre, mientras que el 14,1 % dijo experimentarlas rara vez. Apenas el 8,5 % aseguró no haber vuelto a presentar dificultades.

Además, casi uno de cada dos hombres encuestados afirmó que las dificultades de erección se presentaban frecuentemente o siempre, incluso mientras consumía estos medicamentos. El dato pone en perspectiva que tomar un medicamento para mejorar la erección no necesariamente significa haber resuelto la causa del problema.

Alerta por automedicación: siete de cada diez hombres toman pastillas para la disfunción eréctil sin diagnóstico médico. Foto: Getty Images/iStockphoto

El informe también aborda la manera en que los hombres buscan ayuda ante estas dificultades. Según los resultados, internet suele convertirse en uno de los primeros lugares para consultar información, desde recomendaciones sobre medicamentos hasta consejos relacionados con el rendimiento sexual.

El consumo tampoco se limita necesariamente a situaciones puntuales. Casi seis de cada diez encuestados llevan más de seis meses tomando estos medicamentos, lo que evidencia una práctica prolongada de automedicación sin que necesariamente exista una valoración profesional previa.

Para Carolina Sandoval, el tabú que rodea la disfunción eréctil y algunas creencias relacionadas con la edad pueden retrasar la consulta médica: “Tuve un caso en el que un paciente en nuestra clínica de Boston Medical tardó mucho en consultar porque pensó que, después de los 50 años, era normal dejar de tener vida sexual y no sabía que las personas mayores podían seguir teniendo relaciones”.

Los resultados fueron presentados en el marco del Día Mundial de la Salud Sexual, que se celebra el 4 de septiembre, y plantean la importancia de abordar las dificultades de erección desde el diagnóstico, la información y la consulta profesional.

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