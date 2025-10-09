Suscribirse

Salud

Día Mundial de la Salud Mental: cinco claves para liberar a los hombres de la presión digital y la ansiedad sexual

La psicóloga Elizabeth Melo, de Boston Medical, asegura que los estereotipos y la presión social impactan la vida sexual de los hombres. Hizo un llamado a derribar los mitos que impiden buscar ayuda profesional.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
10 de octubre de 2025, 12:47 a. m.
Día Mundial de la Salud Mental
Día Mundial de la Salud Mental | Foto: Getty Images

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, conmemorado cada 10 de octubre, especialistas recordaron la importancia de atender el bienestar emocional de los hombres y su relación con la vida sexual. Elizabeth Melo, psicóloga de Boston Medical, advirtió que la presión por responder a modelos de masculinidad sigue afectando la salud sexual masculina y dificulta la expresión emocional.

Contexto: Salud mental en colegios: casi el 50 % de los jóvenes presenta afectaciones mentales. ¿Está preparado el sistema educativo para responder?

Según la experta, “el auge de la llamada ‘machosfera’ y de los grupos online ha tenido un efecto negativo en la salud sexual masculina, ya que promueven modelos rígidos de masculinidad que reprimen la expresión emocional y generan ansiedad sobre el desempeño sexual”.

Día Mundial de la Salud Mental
El color que representa el Día Mundial de la Salud Mental es el verde. Este color simboliza la esperanza, la salud y el bienestar, y se utiliza a nivel mundial para generar conciencia. | Foto: Getty Images

Melo agregó que muchos hombres sienten vergüenza o no saben cómo comunicar lo que sienten. “La información en estos espacios promueve una visión de dominancia, y en temas emocionales se traduce como una carga que complica aún más la situación y termina impactando tanto la salud mental como la sexual”, explicó.

La psicóloga resaltó que “no puede haber salud sexual sin salud mental”. En sus palabras, “el cerebro es el principal órgano sexual, y el estrés, la ansiedad y la presión social afectan directamente la función sexual masculina”.

Frente a este panorama, Melo propuso cinco prácticas para fortalecer el vínculo entre salud sexual y salud mental:

  1. Aceptar la vulnerabilidad: reconocer emociones como miedo o inseguridad, en lugar de reprimirlas.
  2. Comunicación abierta: hablar con la pareja, familiares o amigos sobre preocupaciones, límites y necesidades.
  3. Autoaceptación y autoestima: entender que el valor de un hombre va más allá del desempeño sexual.
  4. Romper mitos y falsas creencias: no existe una frecuencia “normal” de relaciones sexuales; lo importante es construir un estilo propio.
  5. Cuidar hábitos de vida: mantener alimentación balanceada, ejercicio regular y descanso adecuado, pues estos factores impactan tanto la mente como el cuerpo.
Contexto: Juan Pablo Raba, protagonista de Delirio, habló con SEMANA sobre la serie: “Todavía hay resistencia para hablar de salud mental”

Finalmente, la especialista recordó que buscar ayuda profesional es un acto de fortaleza.

La salud mental masculina no se trata de aguantar en silencio, sino de hablar, buscar apoyo y aprender a vivir la sexualidad de manera plena, sin tabúes ni presiones externas”, concluyó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Piden juicio político y destitución de la presidenta de Perú, Dina Boluarte

2. A James Rodríguez le delatan decisión que tomó para el Mundial 2026: “me dijo que sí”

3. Régimen de Maduro pide una reunión de urgencia en el Consejo de Seguridad de la ONU

4. Mánager de B King soltó nuevo detalle sobre el caso; involucra a Marcela Reyes

5. Fiscal General que desafió a Trump cae en desgracia: fue acusada por esta insólita razón

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Salud mentalDisfunción eréctil

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.