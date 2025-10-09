Salud

Día Mundial de la Salud Mental: cinco claves para liberar a los hombres de la presión digital y la ansiedad sexual

La psicóloga Elizabeth Melo, de Boston Medical, asegura que los estereotipos y la presión social impactan la vida sexual de los hombres. Hizo un llamado a derribar los mitos que impiden buscar ayuda profesional.

Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

10 de octubre de 2025, 12:47 a. m.