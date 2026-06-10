SALUD

Invima advierte sobre suplemento para controlar el azúcar que se vende ilegalmente

La autoridad sanitaria advirtió que este suplemento dietario se comercializa ilegalmente en Colombia sin registro sanitario.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

10 de junio de 2026 a las 6:50 p. m.
Alerta sanitaria por parte del Invima.
Alerta sanitaria por parte del Invima. Foto: Invima

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria en la que advierte a la ciudadanía sobre la comercialización ilegal del producto denominado Blood Sugar Complex, promocionado en Colombia como un suplemento dietario para el control natural del azúcar en sangre y la protección metabólica.

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Según informó la entidad, este producto se comercializa a través de plataformas de comercio digital y no cuenta con registro sanitario expedido por la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos del Invima, requisito indispensable para su venta legal en el país.

Debido a esta situación, la autoridad sanitaria lo clasifica como un producto fraudulento y advierte sobre los posibles riesgos que su consumo puede representar para la salud de los usuarios.

Logo del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).
La entidad explicó las medidas para la comunidad que consumía el producto. Foto: Invima

El Invima explicó que Blood Sugar Complex no ha sido sometido a los procesos de evaluación que permitan verificar su calidad, seguridad y eficacia. En consecuencia, no existe garantía sobre la composición real de sus ingredientes, las condiciones de fabricación, almacenamiento o transporte, ni sobre los efectos que podría generar en quienes lo consuman.

La entidad recordó que los productos sin registro sanitario vigente incumplen la normatividad colombiana y pueden contener sustancias desconocidas o no declaradas que representen un peligro para la salud pública.

Asimismo, señaló que este tipo de productos suele promocionarse mediante publicidad engañosa, atribuyéndoles propiedades terapéuticas o beneficios para la salud que no han sido demostrados científicamente.

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Ante esta situación, el Invima recomendó a la población abstenerse de adquirir o consumir Blood Sugar Complex y verificar siempre la existencia y vigencia del registro sanitario antes de comprar medicamentos, suplementos dietarios, productos fitoterapéuticos o cualquier otro producto relacionado con la salud.

La autoridad sanitaria también hizo un llamado a las personas que actualmente estén utilizando este producto para que suspendan inmediatamente su consumo. En caso de presentar alguna reacción adversa o evento relacionado con su uso, se recomienda reportarlo de manera oportuna a través de los canales oficiales de farmacovigilancia habilitados por la entidad.

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El Invima señaló los riesgos de consumir el producto. Foto: Invima

De igual manera, el Invima solicitó a la ciudadanía informar a las autoridades sanitarias sobre establecimientos físicos o canales digitales donde se esté distribuyendo o comercializando este producto.

“Esta información permitirá fortalecer las acciones de inspección, vigilancia y control encaminadas a retirar del mercado productos fraudulentos que puedan afectar la salud de los consumidores”, señala el Invima.