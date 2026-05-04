El Invima aseguró, mediante comunicado oficial, que respalda los cambios en el etiquetado de alimentos ultraprocesados y que trabaja de forma articulada con el Ministerio de Salud.

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Invima responde a polémica por sellos en alimentos

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió un comunicado oficial a la opinión pública en el que aclaró su posición frente a la discusión sobre la modificación de los sellos de advertencia en alimentos ultraprocesados en Colombia.

Esto se da en medio de versiones que sugerían diferencias con el Ministerio de Salud y Protección Social.

En el documento, la entidad desmintió interpretaciones que, según indicó, distorsionan su papel dentro del proceso regulatorio y generan confusión sobre su función.

El Invima precisó que actúa como autoridad técnica y sanitaria, en el marco de las políticas públicas lideradas por el Gobierno nacional, y reiteró que no existe ningún enfrentamiento institucional.

El comunicado subraya que su labor se centra en garantizar la protección de la salud pública mediante la evaluación técnica de medidas relacionadas con alimentos, medicamentos y otros productos de consumo.

En ese sentido, explicó que su participación en el análisis de posibles cambios al etiquetado responde a criterios científicos y regulatorios, sin que ello implique oposición a las iniciativas del Ministerio.

Comunicado oficial del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos en el que aclara su postura sobre el etiquetado de alimentos ultraprocesados y desmiente versiones de conflicto institucional. Foto: Invima

Etiquetado de ultraprocesados en Colombia

En línea con esta aclaración, el Invima también expresó públicamente su respaldo a la modificación de los sellos para alimentos ultraprocesados impulsada por el Ministerio de Salud.

A través de sus canales oficiales, la entidad señaló que este trabajo conjunto “garantiza que los usuarios reciban información veraz, clara y segura”.

El pronunciamiento se produce en un momento clave del debate sobre el etiquetado frontal en Colombia, una herramienta de salud pública diseñada para advertir a los consumidores sobre el contenido de nutrientes críticos y, ahora, sobre el nivel de procesamiento de los alimentos.

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos reiteró su respaldo a los cambios en el etiquetado de ultraprocesados y su papel técnico para garantizar información veraz al consumidor. Foto: Composición Semana/ X @Invima

Finalmente, el Invima insistió en que continuará trabajando de manera articulada con el Ministerio de Salud y otras entidades del Estado.

Lo anterior, con el objetivo de asegurar decisiones basadas en evidencia científica y orientadas a la protección de los consumidores.

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Al mismo tiempo, hizo un llamado a evitar interpretaciones erróneas que puedan generar desinformación en la ciudadanía.

El pronunciamiento del Invima deja claro que el proceso avanza bajo criterios técnicos y coordinación institucional, y que tendrá impacto directo en la forma en que los colombianos interpretan la información de los alimentos que consumen.