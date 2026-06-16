Alerta por licor y alimentos adulterados durante el Mundial: Invima pide extremar cuidados

Con motivo de la Copa Mundial de Fútbol 2026, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) hizo un llamado a los colombianos para adoptar medidas de consumo responsable de alimentos y bebidas alcohólicas, con el propósito de prevenir riesgos para la salud asociados a productos ilegales, adulterados o de procedencia desconocida.

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La entidad advirtió que durante eventos deportivos de gran magnitud suele incrementarse el consumo de alimentos y bebidas, por lo que recomendó adquirir estos productos únicamente en establecimientos reconocidos y conservar las facturas de compra como soporte ante cualquier eventualidad. Asimismo, instó a evitar compras a vendedores informales o mediante canales no autorizados.

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El Invima hace un llamado a los colombianos a adoptar prácticas de consumo responsable de alimentos y bebidas alcohólicas durante la Copa Mundial de Fútbol 2026. pic.twitter.com/z48EweGHiE — Invima (@invimacolombia) June 16, 2026

Según el Invima, uno de los principales indicadores de posible adulteración, falsificación o contrabando son los precios considerablemente inferiores a los que habitualmente se encuentran en el mercado. Por ello, recomendó a los consumidores mantenerse atentos a cualquier irregularidad antes de realizar una compra.

En el caso de los alimentos, la entidad recordó la importancia de revisar que los empaques incluyan la información obligatoria exigida por la normativa sanitaria. Entre los aspectos que deben verificarse se encuentran la identificación del fabricante, el número de lote, la fecha de vencimiento, la autorización sanitaria vigente, la lista de ingredientes y la declaración de alérgenos.

Respecto a las bebidas alcohólicas, el instituto señaló que los consumidores deben comprobar que las tapas, sellos y etiquetas estén en buen estado y no presenten señales de manipulación.

También recomendó verificar que el contenido no tenga partículas extrañas y confirmar la existencia del registro sanitario correspondiente, así como de las leyendas obligatorias establecidas por la legislación colombiana.

El Invima también pidió a la ciudadanía abstenerse de adquirir o consumir productos que presenten irregularidades en sus envases o empaques, y reportar ante las autoridades competentes cualquier efecto adverso asociado a su consumo.

Piden tener cuidado con las bebidas que se consuman.

La directora de Alimentos y Bebidas del Invima, Alba Jiménez, señaló que “el Mundial es una oportunidad para compartir, celebrar en familia y con amigos”.

En ese sentido, hizo “un llamado a la ciudadanía para que tome decisiones informadas al momento de adquirir alimentos y bebidas alcohólicas, verificando siempre su procedencia y el cumplimiento de los requisitos sanitarios”.

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La entidad indicó que continuará fortaleciendo las acciones de inspección, vigilancia y control sobre los productos comercializados en el país para verificar el cumplimiento de los requisitos sanitarios. Además, invitó a los consumidores a consultar la información oficial, las alertas sanitarias y las recomendaciones disponibles a través de sus canales institucionales.