Caos en la migración de Itaú al Banco de Bogotá: usuarios denuncian cuentas bloqueadas, filas eternas y fallas en sus productos

La integración de los clientes de banca personas de Itaú al Banco de Bogotá, que comenzó oficialmente este fin de semana, ha estado marcada por múltiples quejas de usuarios que aseguran estar enfrentando inconvenientes para acceder a sus productos financieros y realizar operaciones básicas.

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Un usuario con el que dialogó SEMANA compartió de forma anónima su testimonio, en el cual se señala que desde el viernes ha tenido dificultades para efectuar transacciones a través de los canales del banco.

Entre los problemas reportados por el usuario se encuentran la imposibilidad de realizar avances en efectivo, pagar tarjetas de crédito, consultar información sobre créditos vigentes o acceder a algunos productos de inversión, como los Certificados de Depósito a Término (CDT).

También dijo, igual que varios usuarios en redes, que, por el momento, únicamente ha podido utilizar sus tarjetas de crédito.

Sin embargo, también grave es que otros usuarios aseguran haber encontrado inconsistencias en sus cuentas.

En redes sociales, algunos clientes incluso han manifestado que no encuentran reflejados ciertos saldos o productos financieros, aunque estas denuncias no han sido confirmadas oficialmente.

Aparentemente fácil hoy no puedo hacer pagos pse y transferencias. La línea no ayuda y el gerente de cuenta tampoco que tristeza que lo obliguen a migrar al Banco de Bogotá — AAF (@aacostaf) August 3, 2026

Las dificultades también se han trasladado a las oficinas físicas del banco. Clientes consultados por este medio señalaron que los tiempos de espera para recibir atención pueden superar las cuatro horas debido al alto volumen de personas que buscan resolver inconvenientes relacionados con la migración.

Proceso de migración de itau a banco de Bogotá es un desastre pic.twitter.com/D6iz2hJwuz — Edwin Acosta (@enodwi2) August 3, 2026

Asimismo, algunos usuarios, entre ellos uno de los que habló con SEMANA, indicaron que el gerente de producto que les fue asignado no ha respondido a sus solicitudes de información.

Frente a las quejas, el Banco de Bogotá aseguró que la integración de los clientes provenientes de Itaú fue preparada durante varios meses bajo un esquema especializado de gobierno, con controles tecnológicos, operativos y de seguridad de la información. Según la entidad, “el 100 % de los clientes y sus productos fueron integrados exitosamente” al banco.

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No obstante, la entidad reconoció que, debido a la magnitud del proceso, durante las primeras horas se presentaron “algunas situaciones puntuales” que han requerido atención adicional. El banco afirmó que reforzó sus equipos técnicos, operativos y de servicio para resolver los casos con la mayor rapidez posible.

Comunicado Banco de Bogotá. Foto: Banco de Bogotá.

Por parte de Itau, SEMANA se comunicó con la entidad, la cual indicó que por el momento no cuenta con novedades y se remitieron al comunicado compartido el día viernes.

“Banco Itaú Colombia mantendrá habilitados los canales de comunicación necesarios para brindar completa información a los clientes y responder sus inquietudes”, señala la entidad.