Banco de Bogotá comprará el portafolio de personas naturales del Banco Itaú para afianzarse en el mercado financiero: estos son los detalles

Este lunes, 22 de diciembre, el Banco de Bogotá dio a conocer que logró un acuerdo con el Banco Itaú para la adquisición del portafolio de clientes del negocio de persona natural de sus seccionales en Colombia y Panamá.

Este acuerdo, según la compañía, no incluye el relacionamiento con clientes atendidos por entidades del exterior.

“Se trata de una operación estratégica que refuerza presencia en el sistema financiero como banco universal y consolida su escala en las carteras de consumo y vivienda”, señaló la compañía por medio de un comunicado.

Banco Itaú Colombia Foto: Itaú

“Con esta apuesta, Banco de Bogotá adquirirá los activos y pasivos de aproximadamente 267 mil clientes, que podrían llegar a representar $6.5 billones en créditos de consumo y vivienda, y $4.1 billones en depósitos, una vez la operación sea aprobada por los entes regulatorios”, dijeron.

César Prado, presidente del Banco de Bogotá, aseguró que “esta operación se integra a nuestra estrategia corporativa y nos permite fortalecer de manera significativa nuestra participación en el segmento de personas naturales. Es un paso que mejora nuestra escala, complementa nuestro portafolio y refuerza la solidez con la que competimos en este mercado. Confiamos en Colombia y en el potencial de su economía, y seguiremos avanzando con disciplina para generar valor y acompañar el progreso de nuestros clientes”.

Una vez se concrete el cierre del negocio, sujeto a aprobaciones regulatorios de Superfinanciera, las dos compañías realizarán la transferencia de los clientes y sus activos y pasivos.

Pagos inmediatos en Colombia: Banco de Bogotá anunció una actualización importante para sus usuarios

Mientras avanzan los trámites regulatorios correspondientes, Itaú Colombia “mantendrá sus servicios y canales sin cambios”, explicaron desde el banco.

“Esta adquisición marca un paso más en su propósito de ofrecer soluciones financieras integrales y experiencias personalizadas que impulsen el progreso de sus clientes y del país”, agregó el Banco de Bogotá.

Esto le permitiría una participación de mercado adicional de 1.7 % en cartera de consumo, 2.6 % en cartera de vivienda y 1.7 % en depósitos de persona natural, “consolidando la posición del Banco de Bogotá como una de las entidades más sólidas del sector y fortaleciendo su capacidad para atender las necesidades financieras de los colombianos”, añadió.