Empresas

Banco de Bogotá comprará el portafolio de personas naturales del Banco Itaú para afianzarse en el mercado financiero: estos son los detalles

El acuerdo comercial no incluye el relacionamiento con clientes atendidos por entidades del exterior.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
22 de diciembre de 2025, 11:51 p. m.
Banco de Bogota
Banco de Bogota Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Este lunes, 22 de diciembre, el Banco de Bogotá dio a conocer que logró un acuerdo con el Banco Itaú para la adquisición del portafolio de clientes del negocio de persona natural de sus seccionales en Colombia y Panamá.

Este acuerdo, según la compañía, no incluye el relacionamiento con clientes atendidos por entidades del exterior.

“Se trata de una operación estratégica que refuerza presencia en el sistema financiero como banco universal y consolida su escala en las carteras de consumo y vivienda”, señaló la compañía por medio de un comunicado.

La iniciativa hace parte del compromiso de Itaú Colombia y la Universidad EAN por fortalecer los procesos de inclusión financiera y reducir brechas sociales.
Banco Itaú Colombia Foto: Itaú

“Con esta apuesta, Banco de Bogotá adquirirá los activos y pasivos de aproximadamente 267 mil clientes, que podrían llegar a representar $6.5 billones en créditos de consumo y vivienda, y $4.1 billones en depósitos, una vez la operación sea aprobada por los entes regulatorios”, dijeron.

Empresas

Invima anuncia prohibición del uso de esmaltes con productos que pueden representar riesgos para la salud de los consumidores

Empresas

Frisby España anunció las últimas medidas tomadas para poder continuar con su estrategia comercial

Empresas

Reconocida empresa colombiana logró una importante negociación por 24 millones de dólares; ¿de qué se trata?"

Empresas

Cinco predicciones sobre inteligencia artificial y transformación digital para 2026

Empresas

Coursera y Udemy se fusionan para enfrentar el reto de la inteligencia artificial

Empresas

Trump Media anuncia nuevas fusiones para sus empresas; estos serán los impactos

Empresas

Cerrejón anunció dos atentados contra su línea férrea

Empresas

Las recargas digitales ganan terreno entre los usuarios colombianos

Opinión

Gracias al Banco de Bogotá

Opinión

Es el colmo del Banco de Bogotá

César Prado, presidente del Banco de Bogotá, aseguró que “esta operación se integra a nuestra estrategia corporativa y nos permite fortalecer de manera significativa nuestra participación en el segmento de personas naturales. Es un paso que mejora nuestra escala, complementa nuestro portafolio y refuerza la solidez con la que competimos en este mercado. Confiamos en Colombia y en el potencial de su economía, y seguiremos avanzando con disciplina para generar valor y acompañar el progreso de nuestros clientes”.

Una vez se concrete el cierre del negocio, sujeto a aprobaciones regulatorios de Superfinanciera, las dos compañías realizarán la transferencia de los clientes y sus activos y pasivos.

Pagos inmediatos en Colombia: Banco de Bogotá anunció una actualización importante para sus usuarios

Mientras avanzan los trámites regulatorios correspondientes, Itaú Colombia “mantendrá sus servicios y canales sin cambios”, explicaron desde el banco.

“Esta adquisición marca un paso más en su propósito de ofrecer soluciones financieras integrales y experiencias personalizadas que impulsen el progreso de sus clientes y del país”, agregó el Banco de Bogotá.

Esto le permitiría una participación de mercado adicional de 1.7 % en cartera de consumo, 2.6 % en cartera de vivienda y 1.7 % en depósitos de persona natural, “consolidando la posición del Banco de Bogotá como una de las entidades más sólidas del sector y fortaleciendo su capacidad para atender las necesidades financieras de los colombianos”, añadió.

Mas de Empresas

Banco de Bogotá

Banco de Bogotá comprará el portafolio de personas naturales del Banco Itaú para afianzarse en el mercado financiero: estos son los detalles

Invima prohíbe esmaltes semipermanentes

Invima anuncia prohibición del uso de esmaltes con productos que pueden representar riesgos para la salud de los consumidores

Este es el nuevo logo que tendrá Frisby España.

Frisby España anunció las últimas medidas tomadas para poder continuar con su estrategia comercial

Economia

Reconocida empresa colombiana logró una importante negociación por 24 millones de dólares; ¿de qué se trata?"

IA

Cinco predicciones sobre inteligencia artificial y transformación digital para 2026

Para Hawking, la falta de alineación entre instrucciones y acciones podría desencadenar consecuencias inesperadas.

Coursera y Udemy se fusionan para enfrentar el reto de la inteligencia artificial

El presidente de EE. UU., Donald Trump, asiste a una conferencia de prensa durante la 76ª Cumbre de la OTAN en el World Forum en La Haya, Países Bajos, el 25 de junio de 2025.

Trump Media anuncia nuevas fusiones para sus empresas; estos serán los impactos

Cerrejón

Cerrejón anunció dos atentados contra su línea férrea

-

Las recargas digitales ganan terreno entre los usuarios colombianos

Según cifras de TaquillaLive, las ciudades distintas a Bogotá y Medellín registraron un crecimiento del 35% en ventas de boletería durante 2025,

Ciudades intermedias ganan protagonismo en la industria del entretenimiento en Colombia

Noticias Destacadas