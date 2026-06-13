La USO y Ecopetrol ponen fin al conflicto colectivo: estos son los acuerdos a los que llegaron

La Junta Directiva de la Unión Sindical Obrera, principal sindicato de trabajadores de Ecopetrol, informó que en la madrugada de este sábado, 13 de junio, se logró un acuerdo con la compañía petrolera para superar el conflicto iniciado el pasado mes de mayo.

Ecopetrol respondió tras anuncio de paro del sindicato de trabajadores: activó plan de contingencia

“Este acuerdo representa un hito histórico para el movimiento sindical colombiano, consolidando conquistas laborales estructurales y fortaleciendo el bienestar de las comunidades y la defensa de Ecopetrol”, señaló la Unión Sindical Obrera en un comunicado a la opinión pública.

Entre los principales acuerdo que se alcanzaron durante la negociación con la compañía, el sindicato de trabajadores resaltó que se garantizó la estabilidad labora, alcanzando protección del empleo para los trabajadores directos de Ecopetrol que cumplan 18 años de labores en la compañía.

La USO explicó que también se logró, por primera vez en la historia de la Convención Colectiva de Trabajo, de un capítulo exclusivo para contratistas convencionales y legales en materia de inclusión.

Anunció, así mismo, la financiación y ejecución de proyectos sociales claves en regiones históricamente afectadas como La Guajira y Puerto Gaitán; así como mejoras salariales “justas” para los trabajadores bajo el régimen legal.

Finalmente, destacó, como evolución laboral, la garantía de progresividad para los trabajadores integrados en el Mapa de Cargos Operativos.

“Nuestra organización sindical expresa su más profundo agradecimiento a cada uno de los trabajadores, dirigentes y comunidades organizadas. Su respaldo inquebrantable, unidad y apoyo decidido en los campos petroleros y refinerías y en las mesas de diálogo fueron el motor”, destacó la USO.

Desde la Unión Sindical Obrera venían presionando desde comienzos de junio a la compañía para que se tuviera voluntad política en la mesa de negociación, por lo que habían anunciado diferentes paros.

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“Nos movilizamos en defensa de nuestro pliego de peticiones, cuyo eje central es proteger el futuro de la industria petrolera, garantizar la soberanía energética de la Nación y asegurar una transición energética justa, social y sostenible para las regiones”, precisó el sindicato el pasado 2 de junio.

Desde la USO habían manifestado que el pliego buscaba mejorar los salarios y el fortalecimiento real de los derechos laborales tanto de los trabajadores directos como de las firmas contratistas. Además, aseguraron que dignificar la labor petrolera impacta positivamente el núcleo familiar y la economía.

Tras los anuncios de paro, Ecopetrol aseguró, en su momento, que la empresa era respetuosa de los derechos de asociación y libertad sindical, que cuenta además con el modelo de relacionamiento con las organizaciones sindicales basado en el diálogo y en el cumplimiento de la normatividad legal vigente.