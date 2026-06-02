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Ecopetrol respondió tras anuncio de paro del sindicato de trabajadores: activó plan de contingencia

La petrolera rechazó las afirmaciones de la USO.

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Redacción Semana
2 de junio de 2026 a las 11:37 a. m.
La petrolera aseguró que mantiene abiertos los canales de diálogo con el sindicato y reiteró su disposición para alcanzar acuerdos sostenibles durante la negociación.
La petrolera aseguró que mantiene abiertos los canales de diálogo con el sindicato y reiteró su disposición para alcanzar acuerdos sostenibles durante la negociación. Foto: guillermo torres-semana

Durante la mañana de este 2 de junio, la Unión Sindical Obrera, el principal sindicato de trabajadores de Ecopetrol, anunció la entrada en paro por 24 horas, tras asegurar que la compañía no ha garantizado algunos de los beneficios para sus trabajadores en medio de los acuerdos pactados con ellos.

Tras el pronunciamiento, Ecopetrol aseguró que la empresa es respetuosa de los derechos de asociación y libertad sindical, que cuenta además con el modelo de relacionamiento con las organizaciones sindicales basado en el diálogo y en el cumplimiento de la normatividad legal vigente.

ECOPETROL
Tras el anuncio de la USO, Ecopetrol afirmó que ha tomado medidas preventivas en sus instalaciones para proteger a los trabajadores, los activos y la operación. Foto: Semana / Getty Images

“La compañía ha venido avanzando con la mayor voluntad para construir acuerdos sostenibles durante la etapa de arreglo directo, bajo principios de respeto, colaboración y buena fe”, precisó la petrolera.

Tras las actuaciones de la USO que declararon el paro de actividades, Ecopetrol aseguró que ha dispuesto las medidas operativas necesarias en sus diferentes instalaciones y centros de trabajo para asegurar la prestación del servicio público esencial a su cargo y mitigar cualquier posible afectación a la operación.

Cerrejón
La organización Mesa Más La Guajira señaló la preocupación por la suspensión de operaciones en el Cerrejón

“Ecopetrol activó de manera preventiva su plan de contingencia nacional con el fin de garantizar la seguridad de las personas, la continuidad de las operaciones, la protección de los activos y el normal abastecimiento de combustibles y energéticos para el país”, agregó la empresa.

En los primeros tres meses del año, Ecopetrol ha aportado el 68 por ciento de la demanda de gas en Colombia, según dijo el presidente de la compañía. Ya fueron perforados cuatro de los diez pozos exploratorios previstos para 2025.
La compañía rechazó las afirmaciones del sindicato sobre el proceso de negociación y defendió que las conversaciones avanzan bajo principios de respeto y buena fe. Foto: adobe stock

Finalmente, rechazaron las afirmaciones relacionadas con el proceso de negociación y reitera su disposición permanente al diálogo constructivo que permita avanzar en la búsqueda de acuerdos sostenibles durante la etapa de arreglo directo la cual permanece activa mediante conversaciones fundamentadas en el respeto, la escucha y la construcción conjunta, en beneficio de las personas trabajadoras, sus familias y el país.

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También detallaron que la empresa seguirá monitoreando el desarrollo de la situación y adoptará las acciones necesarias para preservar la integridad de las personas, las operaciones y garantizar el cumplimiento de compromisos con el país.

La compra que hizo Ecopetrol a Repsol, anunciada este año, no se incorporaría a su plan de reservas con corte a 2024.
Ecopetrol indicó que seguirá monitoreando la situación y adoptará las acciones necesarias para preservar la seguridad operacional y cumplir sus compromisos con el país. Foto: istock / ana maría mejía ayala