La organización Mesa Más La Guajira señaló la preocupación por la suspensión de operaciones en el Cerrejón

La organización Mesa Más La Guajira manifestó su preocupación por la suspensión de las operaciones mineras, férreas y portuarias de Cerrejón, una medida anunciada por la compañía debido a los bloqueos prolongados que han afectado la movilidad sobre la línea férrea y el normal desarrollo de sus actividades productivas.

La empresa que está soportando el efecto de 80 bloqueos en este año anuncia suspensión de contratos de trabajo

La organización advirtió que la situación trasciende el ámbito empresarial y podría tener consecuencias significativas para la economía del departamento, el empleo y la generación de ingresos públicos.

La @MasGuajiraANDI expresa su preocupación frente a la suspensión de las operaciones mineras, férreas y portuarias de Cerrejón, anunciada como consecuencia de los bloqueos que han afectado de manera prolongada la movilidad sobre la línea férrea y el desarrollo normal de sus… pic.twitter.com/srJcZFQbp3 — ANDI (@ANDI_Colombia) June 1, 2026

Según cifras citadas por Mesa Más La Guajira, la operación de Cerrejón genera actualmente 12.434 empleos entre trabajadores directos y contratistas, de los cuales el 61 % corresponde a mano de obra guajira.

Asimismo, la empresa habría aportado durante 2025 cerca de 673 mil millones de pesos en regalías y aproximadamente 79 mil millones de pesos en impuestos y contribuciones para el departamento y los municipios de su área de influencia.

El comunicado también destaca que más de 350 mil millones de pesos fueron destinados a compras y contratación local, recursos que, según la organización, contribuyen al fortalecimiento de proveedores regionales y a la dinamización de distintos sectores económicos.

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Aunque Mesa Más La Guajira expresó respeto por los derechos constitucionales de las comunidades y reconoció la importancia del diálogo para resolver diferencias, alertó sobre los efectos que una interrupción prolongada de actividades estratégicas podría tener sobre el empleo, la confianza de los inversionistas, la competitividad regional y las finanzas públicas.

El Cerrejón es uno de los centros de producción más grandes del país y generará miles de empleos. Foto: Felipe Rodriguez

“La Guajira enfrenta importantes desafíos sociales y económicos que requieren mayores niveles de inversión, crecimiento empresarial y generación de oportunidades”, señala la organización.

Por último, Mesa Más La Guajira hizo un llamado a las autoridades, actores sociales y comunidades involucradas para avanzar en procesos de diálogo y concertación que permitan superar la coyuntura y restablecer las condiciones necesarias para el desarrollo económico y social del territorio.