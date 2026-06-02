Bus de la Selección Colombia fue retenido en Bogotá: le pegaron propaganda de Iván Cepeda

En medio de la polémica por el uso de la camiseta en las elecciones presidenciales, el bus de la Selección Colombia fue retenido por manifestantes identificados con la campaña de Iván Cepeda.

Videos que circulan en redes sociales muestran el momento en que una multitud rodea el vehículo y no permite que siga su rumbo. Sumado a eso, le pegaron carteles con propaganda política a favor del candidato perteneciente al Pacto Histórico.

La FCF se pronuncia tras la queja de Iván Cepeda por el uso de la camiseta de la Selección Colombia en elecciones

La Federación Colombiana de Fútbol ha querido desligarse de la contienda política, sin embargo, quedó en medio de la disputa por la presidencia para el periodo 2026-2030.

Y es que Abelardo de la Espriella pidió a los votantes que acudieran a las urnas con la camiseta de la Selección Colombia el domingo pasado. Esa iniciativa fue cuestionada por Cepeda, que sugirió un pronunciamiento por parte de la FCF.

Esto dijo la Federación

Sobre el uso puntual de la camiseta en estas elecciones presidenciales, la Federación fue clara en su postura y pidió que no se relacione a la Selección Colombia con campañas políticas de ningún partido.

“La FCF informa que no es distribuidora de la camiseta de la Selección Colombia. Cualquier ciudadano puede adquirirla en los puntos autorizados por la marca comercial Adidas“, indica el comunicado oficial.

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En dicho pronunciamiento establecieron que “en los casos en los que históricamente terceros han utilizado la camiseta con fines comerciales, desconociendo los derechos de las marcas patrocinadoras de la Federación, se han iniciado las acciones legales correspondientes”.

“Sin embargo, en los eventos o controversias no comerciales, la Federación no tiene facultad legal, al ser una entidad privada, para limitar el uso de una prenda de vestir que cualquier ciudadano colombiano o extranjero puede adquirir libremente en los puntos autorizados por el distribuidor oficial”.

Hinchas de la Selección Colombia, en los alrededores del Estadio el Campín Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

La FCF recordó que “en reiteradas ocasiones ha hecho un llamado público, a través de sus redes sociales para que sus marcas y distintivos no sean usados para fines distintos al deportivo”.

“Lamentamos profundamente que la camiseta de la Selección Colombia, que simboliza la disciplina, el deporte, el trabajo en equipo y la capacidad de nuestros jugadores y jugadoras, sea malinterpretada o sea objeto de controversias ajenas a la gloria deportiva”, apuntó la Federación.

La invitación que hicieron es a “mantener al margen de los debates políticos o electorales a la Federación Colombiana de Fútbol, a la Selección Colombia, a sus deportistas y a sus símbolos. La Selección Colombia es un ícono de unidad. Que la contienda electoral no la convierta en una excusa ni en un elemento más de la confrontación política”.