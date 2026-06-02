Así quedó la tabla de goleadores en la Selección Colombia: Luis Díaz amenaza a James y Falcao

Luis Díaz fue la figura del amistoso entre Colombia y Costa Rica. El atacante guajiro dio una asistencia para el gol de Dávinson Sánchez y marcó el segundo de la noche a favor de la Tricolor.

Luis Javier Suárez redondeó la victoria con un golazo que nació en los pies de James Rodríguez.

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La Selección Colombia se va con una sonrisa hacia Estados Unidos, donde disputará el último amistoso de preparación camino al Mundial 2026. Ante Jordania será una oportunidad perfecta para probar alternativas y darle minutos de juego a toda la lista de convocados.

Luis Díaz luciendo la cinta de capitán en El Campín. Foto: Lina Gasca

La tabla de goleadores

Más allá del resultado positivo, la principal conclusión para Néstor Lorenzo es que su equipo tiene capacidad para marcar goles de pelota quieta, recuperando en campo contrario e incluso con pases al vacío.

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Luis Díaz anotó su gol número 22 con la camiseta de la Selección Colombia y empieza a recortar terreno respecto a James Rodríguez, segundo en la tabla de goleadores históricos. El primer lugar todavía le pertenece a Radamel Falcao García, que anotó en 36 ocasiones.

Así quedó la clasificación tras el partido frente a Costa Rica:

Falcao García - 36 goles James Rodríguez - 31 goles Arnoldo Iguarán - 25 goles Luis Díaz - 22 goles Faustino Asprilla - 20 goles Adolfo Valencia - 17 goles Freddy Rincón - 17 goles Carlos Bacca - 16 goles Teófilo Gutiérrez - 15 goles Víctor Hugo Aristizabal - 15 goles

Lucho analizó su desempeño en el partido frente a Costa Rica y dio buenas sensaciones de cara al Mundial 2026, que será el primero de su carrera como futbolista.

“Estoy muy feliz y contento porque se jugó un partido con nuestra gente de cara al mundial que va a ser importante, necesitábamos recargar de buena energía. Muy feliz por el resultado, que lo disfruten mucho. Ansioso porque llegue el día. Hay que estar bien física y mentalmente”, declaró.

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La afición de Bogotá respondió con estadio lleno, algo que destacan los principales referentes de la Tricolor. “Nuestra gente no va a defraudar, ellos ya lo desmotraron en la Copa América y antes. Cada vez que vamos a Estados Unidos, jugamos de local. Hay que aprovechar eso y seguir el plan de trabajo del profe“, aseguró Luis Díaz.

El próximo partido de la Selección Colombia será en el Snapdragon Stadium de San Diego (California). Dicho compromiso frente a Jordania está programado para este domingo, 7 de junio, a las 6:00 de la tarde (hora de Colombia).

La transmisión corre por cuenta de Caracol TV y Canal RCN en sus señales principales.