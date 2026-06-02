Yeferson Cossio habló tras derrota de Paloma valencia y expuso por quién votará en segunda vuelta: “No podemos permitir”

La jornada electoral del 31 de mayo marcó un punto decisivo en la carrera por la Presidencia de Colombia, al definir cuáles serán los dos aspirantes que competirán en la segunda vuelta. La participación ciudadana fue clave en este proceso, que mantuvo la atención del país por las implicaciones que tendrá en el futuro político nacional.

Margarita Rosa dice lo que hará si Abelardo de la Espriella le gana a Iván Cepeda en segunda vuelta: “No les quede la menor duda”

Luego del conteo oficial de los votos, Abelardo de la Espriella se ubicó en el primer lugar de esta contienda presidencial. Por su parte, Iván Cepeda alcanzó un buen porcentaje, que también le permitió asegurar su paso a la etapa definitiva de la segunda vuelta, que se llevará a cabo el 21 de junio.

Con el panorama ya definido, comenzaron a surgir todo tipo de análisis, opiniones y debates sobre las posibilidades de cada candidato en la segunda vuelta. Diversos sectores de la sociedad empezaron a manifestar públicamente sus preferencias, evaluando cuál de los dos aspirantes consideran más preparado para asumir la Presidencia y liderar el país durante los próximos años.

Las discusiones se trasladaron rápidamente a redes sociales, medios de comunicación y espacios de opinión, donde ciudadanos, líderes políticos, empresarios, periodistas y figuras públicas compartieron sus puntos de vista sobre el resultado de las urnas.

Las expectativas están puestas en cuáles serán los votos de aquí en adelante, ya que hay seguidores de Paloma Valencia y Sergio fajardo que tendrán que elegir para saber cuál será el nuevo presidente.

Uno de los que se pronunció al respecto fue Yeferson Cossio, quien anunció públicamente que estaba de lado de la candidata del Centro Democrático. No obstante, tras la derrota, el paisa decidió hacer una nueva publicación, redireccionando su apoyo.

El creador de contenido aseguró que siempre había sido muy transparente con sus intereses políticos, por lo que diría abiertamente a quién le daría este voto. El famoso, a través de un video, enmarcó que respaldaría a Abelardo de la Espriella, señalando que no quería que se repitiera el gobierno actual.

“Debido a que Paloma no pasó a segunda ronda. Ahora apoyamos a Abelardo. Firmes por la patria”, escribió.

“Sin ánimo de ofender a nadie, simplemente es mi pensar: no podemos permitir que el país se envuelva en este neocomunismo”, agregó, invitando a las personas a defenderse de quienes conformaban el gobierno.