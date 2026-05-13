La millonada que cuesta la camioneta con la que Yeferson Cossio sorprendió a su mamá

Yeferson Cossio volvió a convertirse en tendencia en redes sociales. En esta ocasión, por mostrarle a sus millones de seguidores el costosísimo regalo que decidió darle a su mamá. El creador de contenido paisa compartió el momento a través de un video en su canal de YouTube, donde mostró cada detalle de la sorpresa y dejó ver la emoción de Luz Dary al descubrir la lujosa camioneta que recibió.

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Aunque Cossio es conocido por sus extravagancias, bromas y contenido viral, en esta ocasión llamó la atención por el componente emocional detrás del obsequio. Según explicó en el video, durante mucho tiempo dudó en regalarme un nuevo vehículo, pues hace pocos meses sufrió un fuerte accidente que pudo terminar con su vida.

Por esa razón, la idea de volver a verla manejando no era precisamente algo que los tranquilizara. Sin embargo, la situación cambió cuando Luz Dary decidió comprarse una moto, pues para el influenciador, verla movilizarse en ese tipo de vehículo terminó siendo aún más preocupante, por lo que reconsideró completamente la decisión.

Esto lo llevó a preguntarle qué clase de carro le gustaría tener y lejos de pensar en un vehículo deportivo o de lujo, como los que hacen parte de la colección del creador de contenido, confesó que quería una camioneta tipo camión que le permitiera realizar con mayor comodidad.

Finalmente, el creador digital optó por una camioneta Chevrolet Z71, uno de los modelos más llamativos dentro de este segmento. Durante la conversación que sostuvo con el asesor comercial y que también quedó registrada en el video, se conoció el valor exacto del vehículo.

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La cifra sorprendió a muchos usuarios en internet, ya que según explicó el vendedor, el precio final de la camioneta, incluyendo el descuento que pidió Cossio, fue de aproximadamente 209 millones de pesos colombianos.

El elevado costo no tardó en generar reacciones en redes sociales, donde varios internautas destacaron la capacidad económica del influenciador, mientras otros aplaudieron el gesto que tuvo con su mamá. Y es que más allá del lujo del automóvil, muchos seguidores resaltaron la manera en que organizó toda la sorpresa.