‘La mujer de tus sueños’: el reality en el que Yeferson Cossio regalará cirugías estéticas, motos y más

El creador de contenido generó expectativa con su más reciente video en redes sociales.

Laura Camila Másmela Bernal

17 de enero de 2026, 4:02 a. m.
El influencer volvió a hablar de los momentos difíciles que tuvo que vivir junto a su hermana. Foto: Instagram: Yeferson Cossio

Por medio de sus redes sociales, el reconocido creador de contenido Yeferson Cossio sorprendió a sus millones de seguidores al revelar que, desde hace algún tiempo, está trabajando en un nuevo proyecto.

Experto en grabar en distintos formatos, el antioqueño incursionará en el reality show, en el que varias de sus fanáticas serían las primeras en participar con el objetivo de llevarse millonarios premios y hacerse un cambio de look.

El creador de contenido está trabajando en una nueva apuesta digital. Foto: @yefersoncossio

“Ustedes saben que yo estoy haciendo el reality de La mujer de tus sueños, en donde voy a dar senos, lipo, transferencia de grasita, diseño de sonrisa cerámico, o sea, el más top que hay, nariz, meses de ropa, meses de gimnasio, becas, perfumes, alimentación, voy a dar motos, iPhones, voy a hacer un súper reality”, mencionó en la tarde del viernes 16 de enero por medio de su cuenta oficial de TikTok, en la que suma más de 19,7 millones de seguidores.

Además, confesó que hasta el momento tiene planeado que, de todas las mujeres que se animen a participar, tres tengan la oportunidad de llevarse los mejores premios y vivir una experiencia inolvidable para lograr el cambio extremo con el que sueñan.

“Son tres ganadoras, ¿será que dejamos mejor cuatro ganadoras? Coméntenme aquí, ¿tres o cuatro? Lo que ustedes digan, ya, me avisen", dijo al finalizar el clip.

En la sección de los comentarios, miles de personas mostraron su interés por hacer parte del nuevo programa digital de Yeferson Cossio y revelaron que, desde hace varios años, estaban a la espera de que el creador de contenido compartiera este tipo de dinámicas, pues tanto él como sus familiares se han mostrado amantes de los procedimientos estéticos y han cambiado de manera considerable con el paso del tiempo.

En mi reality TODAS ganan, ¿pero el premio mayor se lo damos a 3 o subimos a 4 personas? 😏

“Por favor, que sean cuatro ganadoras”; “¿Cómo se hace para participar?“; ”Quiero ser una de las partiicpantes, pero lo que quiero es una cas apara mis hijos"; “Yo me conformo con un diseño de sonrida y la nariz, el resto preferpiria invertirelo en mi casita”; “Ojalá sea para varios paises y no solo para los que vivenen colombia, quiero cambiar mi vid ay creo que este es el momento perfecto”;" Yo quiero un computador para poder seguir estudiando en la universidad"; “Mi sueño siempre ha sido operarme, qué feliidiad” y “Yo quiero cambiar, espero ser una de las ganadoras”, escribieron algunas mujeres.

Por otro lado, hasta el momento no se ha concretado una fecha de estreno ni los pasos para inscribirse en la convocatoria. Sin embargo, se espera que en los próximos días se comparta la información al respecto por medio de las redes sociales oficiales del creador de contenido.

