Gente

Preocupación por Yeferson Cossio: la verdad de su enfermedad cardíaca e intervención de urgencia

El ‘influencer’ destapó el motivo por el que llegó de urgencia al hospital.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

10 de enero de 2026, 8:25 p. m.
El creador de contenido habló del motivo de su hospitalización.

Desde hace varias semanas, el creador de contenido Yeferson Cossio ha preocupado a sus millones de seguidores, pues, debido a fuertes problemas de salud, ha tenido que acudir de urgencia al hospital y, en una de sus recientes visitas, recibió una intervención en el corazón, luego de que presentó algunas complicaciones asociadas a los excesos a los que ha sometido su cuerpo.

Sin embargo, cuando su comunidad digital creía que había mejorado y que su evolución era favorable, el creador de contenido volvió a aparecer en una camilla médica, con varios electrodos adheridos a su cuerpo, encargados de captar y transmitir la actividad eléctrica del corazón a un equipo de registro que permite analizar la gravedad de cada caso.

El creador de contenido estuvo nuevamente en el hospital.

Posteriormente, tras ser dado de alta, se conectó a un en vivo con sus seguidores y ofreció algunos detalles de lo ocurrido, haciendo énfasis en los motivos que lo llevaron a perder el control de su cuerpo y a buscar rápidamente la ayuda de profesionales de la salud.

“Les voy a contar por qué me pasó lo que me pasó. Yo me estaba tomando una medicina que tenía que ser una todos los días; eran unas pepitas que me mantenían el corazón latiendo como debería de latir, pero yo, resulta, que yo soy muy dejado con esas cosas, entonces los medicamentos me los estaba dando Carolina y ella, por motivos personales, no pudo ir a Buena Vida Beach por una situación que estaba pasando con su perrito”, manifestó.

No obstante, manifestó que, pese a la distancia física que mantuvieron, su pareja le escribía constantemente para recordarle que debía cuidarse y estar atento a los horarios de sus medicamentos. Sin embargo, al estar concentrado en sus negocios y en la fiesta que se genera en el lugar, no los consumió, lo que provocó un desbalance que afectó el funcionamiento de su corazón.

“Ella sí me recordaba mucho lo de las pastillas, pero a mí me dio pereza y no me tomé las pastillas, esa fue la primera cagada. Después, el primer día me entré como a las 8 de la mañana y dormí solo dos horas, el segundo día dormí solo una hora y el tercer día no dormí hasta que fue la noche”, dijo.

Por otro lado, recalcó que descuidó sus horas de descanso y que su cuerpo no reaccionó de manera positiva ante la falta de descanso.

“Yo me sentía superbién, haciendo ejercicio, me sentía otra vez ‘melísimo’, pero al otro día tenía una reunión, estaba reunido con un streamer porque estábamos cuadrando una transmisión (…) En un momento yo estaba hablando con él y de la nada me timbré; yo estaba pegado del celular, pero lo que estaba era piloteando un mal viaje. Uno se siente muy mal porque uno de la nada no puede respirar; el corazón late, luego se queda quieto y luego lo hace más lento”, afirmó.

Noticias Destacadas