“Está embarazada”: Yeferson Cossio y su novia reaparecieron tras preocupante foto en el hospital

La reciente aparición de Yeferson Cossio y Carolina Gómez en redes sociales volvió a encender las conversaciones entre sus millones de seguidores, pues la pareja generó preocupación luego de que circulara una imagen tomada desde un hospital en la que se veía a la creadora de contenido acostada en una camilla mientras recibía atención médica.

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La fotografía fue compartida inicialmente por el propio Cossio y rápidamente despertó especulaciones entre los usuarios, quienes comenzaron a preguntarse qué estaba ocurriendo con la influenciadora.

Algunos incluso pensaron que se trataba de una situación grave de salud, mientras otros empezaron a lanzar teorías sobre un posible embarazo.

La pareja es una de las más populares en la industria de las redes sociales en Colombia. Foto: Instagram @yefersoncossio

Horas después, Carolina Gómez decidió aclarar personalmente lo sucedido. A través de un video publicado en sus redes sociales, la joven apareció junto a Yeferson Cossio para explicar el verdadero motivo de su visita al centro médico y tranquilizar a quienes estaban pendientes de su estado.

“Me reporto sana y salva”, dijo Carolina al iniciar el video, haciendo referencia a la preocupación que se había generado desde la publicación de la fotografía. Según contó, en los últimos días comenzó a sentir molestias físicas que la llevaron a buscar atención médica para descartar cualquier complicación.

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“Les cuento, no es nada preocupante, solamente hace algunos días he tenido un dolorcito como en el riñón, por ese lado, y estamos mirando qué es”, explicó la influenciadora mientras detallaba que ya se encontraba realizándose varios exámenes médicos para conocer el origen exacto del malestar.

Sin embargo, el momento que más llamó la atención de los seguidores ocurrió justo cuando Carolina intentaba explicar la situación. En medio del video, Yeferson Cossio intervino en tono de broma y susurró: “Está embarazada”, comentario que inmediatamente provocó una reacción nerviosa y varias risas por parte de la creadora de contenido.

Aunque la frase desató una ola de comentarios en redes sociales, todo se trató de una broma del influencer antioqueño. Carolina continuó hablando con naturalidad y dejó claro que la visita al hospital no tenía ninguna relación con un embarazo, sino con los dolores que venía sintiendo desde hacía varios días.