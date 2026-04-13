Grupo de ‘influencers’ estaría en el ojo del huracán por promocionar lotes ilegales en el Meta

La administración municipal de Acacías, Meta, emitió un comunicado oficial advirtiendo a la ciudadanía sobre las irregularidades legales del denominado “Proyecto Damasco”. Esta iniciativa inmobiliaria, que ha ganado visibilidad en días recientes a través de la promoción de creadores de contenido, no cuenta con los permisos requeridos, según informaron las autoridades locales.

A través de la Secretaría de Planeación y Vivienda, la Alcaldía de Acacías aclaró que el Proyecto Damasco carece de la licencia urbanística obligatoria, un documento fundamental que garantiza que cualquier construcción cumpla con las normas de ordenamiento territorial vigentes. La advertencia surge tras detectar una intensa campaña publicitaria en redes sociales liderada por figuras de alto impacto digital.

Alcaldía de Acacías emite alerta sobre proyecto inmobiliario promocionado por influencers Foto: x

De acuerdo con el documento oficial de la administración:

“Este proyecto no cuenta con licencia urbanística expedida por la Secretaría de Planeación y Vivienda, requisito obligatorio según la normatividad vigente en materia de ordenamiento territorial. Asimismo, se informa que sobre el predio en mención existe una medida de sellamiento impuesta por la Inspección Primera de Policía”.

Esta medida de sellamiento indica que, además de la falta de documentación, en el lugar se habrían iniciado actividades físicas sin el cumplimiento de los requisitos legales, lo que derivó en la intervención de la fuerza pública para frenar las obras.

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La polémica escaló tras la publicación de un video, con fecha registrada del 6 de abril de 2026, en el que Yeferson Cossio invita a sus millones de seguidores a invertir en la zona. Bajo la premisa “Seamos vecinos”, el influenciador aseguró haber adquirido tierras en dicho proyecto, motivando a su audiencia a seguir sus pasos. Además de Cossio, otros nombres como Cintia Cossio, Jhoan López y Zionh Wang también han sido vinculados a la difusión de estas ofertas inmobiliarias.

La Alcaldía fue enfática en solicitar responsabilidad a quienes ostentan poder de influencia en canales digitales. En el comunicado se hace un llamado directo para que los promotores “verifiquen la legalidad de la información que difunden”, subrayando que la promoción de proyectos sin respaldo legal puede acarrear sanciones administrativas para los involucrados.

La mayor preocupación de la administración municipal radica en el impacto patrimonial para los ciudadanos. Invertir en proyectos de loteo que no están legalizados conlleva peligros que van desde la pérdida total del capital hasta la imposibilidad técnica de acceder a servicios públicos básicos como agua y energía eléctrica.

“La promoción de este tipo de proyectos puede generar graves riesgos para la ciudadanía, tales como dificultades para la legalización de los predios y sanciones administrativas, incluyendo multas y órdenes de demolición”, señaló la Alcaldía. El ente territorial recordó que la única garantía para un comprador es la verificación directa de la documentación ante las oficinas de planeación correspondientes.

Por el momento, ninguno de los influencers ha emitido un comunicado oficial desmintiendo o aclarando si tenían conocimiento del tema o algún vínculo con los dueños del predio. El caso permanece abierto bajo la vigilancia de la Inspección de Policía y las autoridades administrativas del municipio de Acacías.