¿Hay riesgos al usar Xuper TV, la aplicación que busca reemplazar a Magis TV? Lo que tiene que saber

Recientemente, Xuper TV ha ganado popularidad entre los usuarios que buscan una opción gratuita para ver películas, series, eventos deportivos y canales en vivo, pues está se presenta como la sucesora de Magis TV, el cual fue bloqueado en varios países por distribuir contenido sin autorización.

Aunque promete la misma cantidad de contenidos, lo cierto es su manera de operar se mantiene a como lo hacía Magis TV, transmite material sin contar con los permisos legales correspondientes.

Lo viral de esta nueva aplicación no es únicamente a su catálogo, pues también reproduce el mismo modelo que hizo famosa y a la vez polémica a Magis TV.

Al no estar disponible en tiendas oficiales como Google Play o App Store, su instalación depende de páginas de terceros, lo que significa un riesgo importante, ya que descargar el archivo APK desde sitios desconocidos puede fácilmente tener incluido archivos maliciosos que terminan en robo de información personal.

Los riesgos que implica usar Xuper TV

Expertos en ciberseguridad advierten que este tipo de aplicaciones pueden acceder a datos sensibles del usuario sin que este lo note.

“Esta app maliciosa tendrá acceso a cámara y micrófono sin que se encienda el símbolo verde en tu cámara frontal y sin que Android te advierta del peligro”, indica el portal Computer Hoy.

Tras el cierre de Magis TV, muchos migraron a Xuper TV sin conocer los riesgos de descargarla fuera de tiendas oficiales. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Además del espionaje digital, otro de los peligros es la posibilidad de que los datos recopilados terminen en manos de terceros, una práctica peligrosa: información bancaria, contraseñas o incluso el control remoto del dispositivo pueden quedar comprometidos.

Redes sociales y descargas fuera de control

El crecimiento de Xuper TV ha sido impulsado por la viralidad. En plataformas como TikTok o Facebook abundan videos y enlaces que explican cómo descargar la aplicación y acceder a su oferta de entretenimiento.

Sin embargo, la aparente facilidad de uso esconde una serie de riesgos, pues los archivos tipo APK distribuidas por canales no verificados fácilmente pueden incluir virus que alteran el funcionamiento del dispositivo.

Instalar Xuper TV puede exponer a los dispositivos a robos de datos y fallos de funcionamiento. | Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty, Pinterest y thexupertv

Xuper TV no representa una solución segura ni legal para ver televisión o películas, su origen, su modo de distribución y las amenazas digitales asociadas que señalan los expertos convierten esta opción en un riesgo latente para quienes buscan opciones gratuitas.