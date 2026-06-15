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Ni el operador ni el celular: estas aplicaciones podrían ser las responsables de que su conexión a internet sea lenta

Algunas aplicaciones consumen grandes cantidades de internet en segundo plano sin que el usuario lo note.

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Redacción Tecnología
15 de junio de 2026 a las 6:20 a. m.
El uso excesivo de ancho de banda por parte de ciertas apps puede ralentizar la conexión wifi.
El uso excesivo de ancho de banda por parte de ciertas apps puede ralentizar la conexión wifi. Foto: Getty Images/iStockphoto

Una de las situaciones más frustrantes para los usuarios de teléfonos móviles ocurre cuando, en medio de una tarea importante, el dispositivo comienza a funcionar con lentitud y pierde rendimiento. Esto puede afectar la experiencia de uso, dificultar la ejecución de aplicaciones e incluso impedir que algunas funciones operen con normalidad.

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Las causas de este problema pueden ser diversas. Una de las más comunes es la acumulación de archivos y aplicaciones. Cada vez que se descarga una app, se toman fotos o se navega por internet, el dispositivo almacena datos que ocupan espacio en la memoria interna. Con el paso del tiempo, esta carga puede afectar su desempeño.

Las actualizaciones del sistema también pueden influir en el rendimiento. Aunque suelen incorporar mejoras de seguridad y nuevas funciones, algunas versiones están diseñadas para aprovechar componentes más avanzados. En equipos antiguos, esto puede traducirse en una experiencia menos fluida.

A esto se suma el desgaste natural de los componentes. La batería, por ejemplo, pierde capacidad con el uso y el paso del tiempo. Cuando su estado se deteriora significativamente, puede afectar el funcionamiento general del equipo, provocar apagados inesperados o reducir la velocidad de procesamiento.

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No todos los problemas de rendimiento están relacionados con el hardware o el sistema operativo. Foto: Montaje Semana con fotos de Getty Images

Sin embargo, no siempre que una aplicación funciona de manera deficiente existe un problema con el sistema del teléfono. En algunos casos, determinadas apps consumen más conexión a internet de la necesaria, lo que ralentiza la red y dificulta la realización de ciertas tareas.

Según ADSLZone, una conexión wifi lenta no siempre está relacionada con fallas del proveedor de internet. Con frecuencia, el origen del problema se encuentra en aplicaciones instaladas en el celular o en otros dispositivos conectados a la red, que consumen una gran cantidad de ancho de banda en segundo plano.

En Android, los usuarios pueden consultar el consumo de datos de cada aplicación desde la configuración del aparato para identificar cuáles están utilizando más recursos. De esta manera, es posible detectar aquellas que podrían estar afectando el rendimiento de la conexión.

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Un celular lento no solo genera molestias al usuario. Foto: Getty Images

En el caso de los iPhone, el sistema permite revisar el uso de datos móviles por aplicación desde los ajustes. Aunque iOS no ofrece información detallada sobre el consumo de wifi de cada herramienta, existen aplicaciones de terceros que ayudan a obtener estos datos y a identificar posibles responsables de una conexión más lenta.

Detectar y gestionar estas aplicaciones puede contribuir a optimizar el rendimiento de la red doméstica y aprovechar de manera más eficiente la velocidad de internet contratada.