Pilas con usar estas aplicaciones para ver los partidos del Mundial 2026: expertos lanzan advertencia

Con la llegada del Mundial 2026, la expectativa por cada encuentro está en su punto más alto. Millones de aficionados esperan seguir los partidos desde la comodidad de sus hogares, acompañados de familiares y amigos. Esta posibilidad es una de las grandes ventajas de la era digital, que ofrece múltiples alternativas para disfrutar de las transmisiones a través de televisores, computadores, tablets y teléfonos móviles.

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A ello se suma que plataformas como Paramount+, Disney+ y DGO han habilitado sus servicios para que los usuarios puedan seguir cada detalle de la Copa del Mundo, cuya inauguración este 11 de junio marca el inicio de la competencia que definirá qué selección se quedará con el título.

Sin embargo, acceder a estos servicios suele requerir una suscripción de pago. Ante ello, algunas personas optan por alternativas gratuitas que, aunque pueden parecer inofensivas a simple vista, esconden riesgos importantes. Entre ellas se encuentran las aplicaciones y sitios piratas que prometen transmitir los partidos sin costo.

“Los sitios operados por piratas ofrecen acceso a contenidos audiovisuales que han sido robados a un operador de televisión legítimo y a los que se puede acceder a través de aplicaciones o dispositivos ilícitos”, explican desde Interpol.

Millones de aficionados esperan seguir los partidos desde sus hogares. Foto: Getty Images

La organización también advierte que diversas investigaciones han demostrado que estas plataformas representan una amenaza significativa para la seguridad digital. En muchos casos, pueden alojar malware o virus capaces de dañar los equipos, sustraer información personal y financiera e incluso propagarse a redes domésticas o corporativas.

De igual manera, los contenidos ilegales suelen utilizarse como gancho para obtener datos confidenciales de los usuarios. A esto se suman métodos de pago poco seguros que pueden facilitar fraudes y otros delitos informáticos.

Además, el software distribuido de forma ilícita generalmente carece de actualizaciones de seguridad, lo que incrementa la exposición a vulnerabilidades. Para minimizar estos riesgos, los expertos recomiendan mantener los dispositivos protegidos mediante antivirus y actualizaciones permanentes.

Los contenidos pirateados pueden distribuirse a través de aplicaciones y dispositivos no autorizados. Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Pinterest

¿Cómo identificar una plataforma de streaming pirata?

Detectar un servicio ilegal suele ser relativamente sencillo. Una de las señales más comunes es la oferta de una gran cantidad de contenido de forma gratuita o a precios excesivamente bajos.

Para evitar caer en estas prácticas, conviene verificar si el proveedor cuenta con los derechos necesarios para distribuir el material y comparar sus tarifas con las de las plataformas autorizadas, cuyos costos suelen reflejar garantías de calidad, soporte técnico y protección para el usuario.

Más allá de los riesgos para la privacidad y la seguridad informática, la piratería también puede estar relacionada con redes de delincuencia organizada. Según Interpol, los ingresos generados por estos servicios ilegales pueden destinarse a financiar diferentes actividades delictivas.