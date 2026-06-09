¿No quiere perderse ningún partido del Mundial 2026? Así puede agregar los 104 encuentros al calendario de su celular

A pocos días para que inicie la Copa del Mundo de 2026, miles de aficionados comienzan a organizarse para no perderse ninguno de los encuentros del certamen. Sin embargo, la gran cantidad de compromisos programados a lo largo de varias semanas podría dificultar el seguimiento del torneo, especialmente para quienes desean estar al tanto tanto de la fase de grupos como de las rondas definitivas.

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Frente a este panorama y con el objetivo de facilitar esta tarea, existen plataformas digitales que permiten integrar el calendario completo del campeonato en dispositivos móviles y computadoras. De esta manera, los usuarios reciben información actualizada sobre fechas y horarios de los partidos directamente en las aplicaciones.

Una de las herramientas que permite incorporar los partidos del torneo en aplicaciones como Calendario de iPhone, Google Calendar, Android, Outlook o Mac es Calendario Mundial 2026. Además de sincronizar los encuentros, la plataforma ofrece opciones de personalización que permiten elegir las selecciones de interés y ajustar automáticamente los horarios según la ubicación o zona horaria del usuario.

Esta herramienta ayuda a que los fanáticos no se pierdan de ningún partido. Foto: Getty Images

Asimismo, la plataforma ofrece acceso gratuito y brinda distintas alternativas para que cada aficionado configure el seguimiento del campeonato según sus preferencias. Entre las opciones disponibles se encuentra la posibilidad de añadir al calendario todos los encuentros del Mundial, recibir únicamente los partidos de determinadas selecciones o combinar el seguimiento de equipos favoritos con las fases decisivas del torneo.

Adicionalmente, en un mismo espacio es posible encontrar contenidos relacionados con predicciones, encuestas, análisis de grupos, información sobre árbitros y datos generales de la competición. También incluye recursos interactivos y secciones temáticas que permiten consultar diferentes aspectos del Mundial 2026 sin tener que navegar entre múltiples sitios web.

Los usuarios pueden recibir información actualizada sobre fechas y horarios de los partidos directamente en el celular. Foto: Getty Images

La competencia se desarrollará entre el 11 de junio y el 19 de julio, periodo durante el cual participarán 48 selecciones nacionales que disputarán un total de 104 encuentros en 16 escenarios deportivos. El certamen comenzará con el duelo entre México y Sudáfrica en el emblemático Estadio Azteca, mientras que el encuentro que definirá al próximo campeón del mundo se celebrará el 19 de julio en el MetLife Stadium, ubicado en el área metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey.