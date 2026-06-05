El balón del Mundial 2026 llega a WhatsApp: así puede usar el nuevo emoji Trionda en sus chats

En plena cuenta regresiva hacia el Mundial de la FIFA 2026, las grandes marcas ya están diseñando experiencias digitales personalizadas para conectar de forma innovadora con la pasión de los aficionados. Ante esto, WhatsApp, en colaboración con Adidas, sorprendió a sus usuarios con una actualización temporal que rinde homenaje al torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

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La plataforma de mensajería transformó el clásico emoji del balón de fútbol, integrando en su diseño el “Trionda”, el cual está directamente inspirado en el esférico oficial que rodará en las canchas norteamericanas. Esta iniciativa busca conectar de forma directa con la creciente euforia de los fanáticos para calentar los motores de un evento histórico antes de su pitazo inicial.

Este emoji estará disponible desde el 4 de junio y hasta el final del Mundial 2026. Además, el balón creado por Adidas no altera la operatividad habitual del ícono, sino que renueva su aspecto dentro de la interfaz. Los usuarios de la plataforma podrán integrar este renovado símbolo tanto en los mensajes individuales y grupales como en el sistema de reacciones de las conversaciones.

¿Cómo configurar el emoji en WhatsApp?

Una de las grandes ventajas de esta actualización es que no requiere ninguna clase de configuración interna en la aplicación ni la descarga de herramientas de terceros. El sistema hizo el cambio visual para que los usuarios disfruten de esta novedad de manera inmediata y sin alterar las funciones habituales de su dispositivo.

La apariencia del “Trionda” se proyectará de forma automática en la pantalla. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Para compartir y disfrutar de este renovado diseño, el procedimiento es sumamente sencillo y accesible para cualquier persona. Solo debe ingresar a la aplicación, acceder a cualquier sala de chat —ya sea un grupo, un chat individual o el espacio de mensajes personales— y desplegar la sección de emojis para seleccionar el clásico balón.

Al enviarlo o seleccionarlo, la apariencia del “Trionda” se proyectará de forma automática en la pantalla, permitiendo que los usuarios interactúen con el balón mundialista de manera directa y sin complicaciones técnicas.