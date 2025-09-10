Nuevos emojis en 2026: estos son los íconos que llegarán a los celulares

El Consorcio Unicode anunció los nuevos emojis que llegarán el próximo año 2026 para ilustrar la comunicación entre usuarios, contando con uno de bailarines de ballet, una orca y una criatura peluda similar a un ‘Bigfoot’, entre otras novedades.

Esta organización sin fines de lucro es la encargada de respaldar el Estándar Unicode, esto es, la base que garantiza que el texto y los emojis funcionen en todos los dispositivos, independientemente del sistema operativo que utilicen, a nivel global.

Cada año, se añaden nuevos caracteres y emojis al este estándar para agregarlos posteriormente a los distintos smartphones y ordenadores. En este marco, con el lanzamiento de la actualización de Unicode 17.0, es el turno de los emojis en forma de trombón, cofre del tesoro, una cara distorsionada con expresión de susto, una criatura peluda similar a un ‘Bigfoot’, una nube de lucha, una orca, un bailarín de ballet de género neutro y un deslizamiento de tierra.

Un bailarín de ballet, una orca y un 'Bigfoot': los nuevos emojis que ilustrarán las conversaciones en 2026. | Foto: Europa Press

Aunque la organización ya dio a conocer estos nuevos emoticonos en julio de este año, la actualización del Estándar Unicode 17.0 se ha lanzado oficialmente este martes, incluyendo nuevos caracteres y tablas de códigos.

Concretamente, según detalló en un comunicado en su blog, esta actualización incluye 4.803 caracteres nuevos, incluidos los ocho nuevos emojis, así como muchos otros caracteres y símbolos, elevando el total de caracteres codificados por la organización a 159.801.

Así, la organización aclaró que la cara distorsionada ha sido diseñada para mostrar ansiedad, pánico o sorpresa. Igualmente, la nube de lucha pretende ilustrar una discusión, pelea o lucha, al estilo de la representación de los dibujos animados.

Los nuevos emojis llegarán a los distintos dispositivos, a través de su implementación en los distintos sistemas operativos, a lo largo del próximo año 2026. | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

La criatura peluda está inspirada en el ente fantástico de Pie Grande o ‘Bigfoot’, mientras que el bailarín de ballet se ha ideado sin un género y ofrecerá distintas opciones para el tono de piel. Por su parte, el deslizamiento de tierras pretende simular una avalancha o un terremoto.

La lista de nuevos emojis finaliza con la orca, el trombón y el cofre del tesoro. Además de todo ello, se ha de tener en cuenta que se ha eliminado un emoji en forma de manzana mordida que se había planteado en la versión inicial de la actualización.

Con todo, tras el lanzamiento de Unicode 17.0 se espera que los nuevos emojis lleguen a los distintos dispositivos, a través de su implementación en los distintos sistemas operativos, a lo largo del próximo año 2026.