Escorts “expertas en IA” se convierten en la nueva obsesión en Silicon Valley: cobran hasta US$6.000 por una hora de conversación

Un particular fenómeno en el mercado de escorts o acompañantes de servicios de lujo se está viviendo en el entorno tecnológico de Silicon Valley. Esto se debe a que trabajadoras de este sector ahora están cobrando altas tarifas por ofrecer algo más que compañía física.

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Ahora también pueden mantener conversaciones profundas sobre inteligencia artificial, criptomonedas, longevidad, tecnología y temas futuristas que interesan a muchos millonarios del sector tecnológico. El tema fue puesto sobre la mesa gracias a un reportaje de Forbes.

Cada vez más millonarios tecnológicos buscan compañía capaz de debatir sobre IA, criptomonedas y el futuro, impulsando un exclusivo nicho de mercado. Foto: Getty Images

El grupo de “escorts nerds” ahora también aprovecha la riqueza de la industria tecnológica al promocionarse como compañeras intelectualmente curiosas que pueden igualar la obsesión de sus clientes por la inteligencia artificial. Solo existe un pequeño grupo de acompañantes que opera en este nicho de mercado.

Una de las escorts que hace parte de este grupo aseguró que actualmente cobra unos 3.500 dólares la hora y que tiene su agenda completamente ocupada, incluso con citas pactadas con meses de antelación.

Además de prestar sus servicios, también realizan contenido para redes sociales, con debates sobre inteligencia artificial y otros temas técnicos. Los clientes potenciales son hombres que trabajan en el sector de la inteligencia artificial, incluidos empleados de empresas que se benefician constantemente de esta industria.

Algunas acompañantes de lujo aseguran tener agendas llenas durante meses gracias a la creciente demanda de clientes vinculados al sector tecnológico. Foto: Getty Images

La publicación estadounidense Forbes también entrevistó a otras trabajadoras, quienes señalaron que pueden cobrar desde 1.000 dólares por hora hasta cifras mucho más elevadas. Las tarifas oscilan entre 3.500 y 6.000 dólares por hora.

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El artículo detalla que cada vez hay más clientes que están menos interesados en el sexo y más interesados en conversaciones prolongadas sobre el futuro, la tecnología y la vida.

Muchos de los clientes de estas trabajadoras aseguraron que sus relaciones evolucionaron hasta convertirse en acuerdos recurrentes que incluían actividades como viajes, experiencias de lujo y largos periodos de tiempo juntos.