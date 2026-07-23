El pequeño dispositivo que necesita llevar en su bolso para tener internet ultrarrápido hasta en los rincones más alejados

Los avances tecnológicos ya no solo se reflejan en dispositivos más inteligentes o electrodomésticos con funciones de inteligencia artificial. También han impulsado nuevas formas de conectarse a internet, un servicio que hoy resulta indispensable para trabajar, estudiar, comunicarse y acceder a información. Esto ha cobrado especial importancia en las zonas rurales, donde las redes tradicionales suelen presentar limitaciones de cobertura.

La forma más fácil de conectar el celular al televisor y disfrutar contenido en alta calidad sin usar cables

En ese contexto surgió el internet satelital, una tecnología que permite acceder a la red mediante satélites ubicados en el espacio, en lugar de depender de cables de fibra óptica o de la infraestructura de las redes telefónicas terrestres.

Para utilizar este servicio, el usuario necesita una antena parabólica instalada en su vivienda, además de un módem compatible. La antena envía y recibe señales desde un satélite, que a su vez se comunica con estaciones terrestres conectadas a internet.

Todo este proceso ocurre en apenas unos milisegundos, lo que permite que equipos como computadores, celulares, televisores y consolas de videojuegos accedan a la red con una conexión estable.

La empresa incorporó una versión más pequeña de su antena, diseñada para quienes necesitan conexión en movimiento. Foto: Global Images Ukraine via Getty

Así las cosas, una de las alternativas que ha ganado mayor reconocimiento es Starlink. El servicio desarrollado por SpaceX fue creado con el objetivo de llevar internet de alta velocidad a regiones donde la fibra óptica o las redes móviles tienen poca cobertura o, incluso, no están disponibles. Para lograrlo, utiliza una constelación de satélites en órbita baja que amplía el acceso a internet en zonas de difícil acceso.

La compañía ofrece diferentes planes y equipos para adaptarse a las necesidades de cada usuario. Uno de ellos es Starlink Mini, una versión más compacta y portátil de la antena, diseñada para proporcionar conexión de alta velocidad prácticamente en cualquier lugar que cuente con una vista despejada del cielo.

Su principal diferencia frente al kit estándar es el tamaño. El dispositivo es ligero y lo suficientemente pequeño para transportarse en un bolso o maleta, lo que facilita su uso durante viajes, actividades al aire libre o desplazamientos por trabajo.

El internet satelital surge como solución para zonas con poca cobertura. Foto: Getty Images

Además, integra en una sola unidad la antena y el router wifi, por lo que requiere menos accesorios para funcionar. También incorpora una entrada de alimentación de corriente continua (CC), lo que permite conectarlo a distintas fuentes de energía compatibles, como baterías portátiles, estaciones de energía o el sistema eléctrico de un vehículo.

Quienes estén interesados en adquirirlo pueden realizar el proceso directamente a través del sitio web de la compañía, donde deberán registrar sus datos y solicitar el envío del equipo.

No obstante, antes de iniciar la compra es recomendable verificar la disponibilidad del servicio, ya que Starlink aún no opera en todos los países. Para ello, la empresa cuenta con un mapa de cobertura que permite confirmar si el servicio está habilitado en la zona donde se desea utilizar.