Bayern Múnich de Luis Díaz prepara transferencia de último momento: directivo dio la noticia

Parece que el mercado no está cerrado para Bayern Múnich, donde juega el colombiano Luis Díaz. Un directivo del cuadro bávaro habló del jugador al que quieren darle salida, y hay sorpresa en el ambiente.

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En concreto, fue Max Eberl, director general deportivo del Bayern Múnich, quien reveló la salida que el cuadro bávaro tendría en las próximas horas. Se trata de Sacha Boey, lateral derecho de 25 años.

Boey tiene contrato con Bayern Múnich hasta junio de 2028, pero parece que no tiene un lugar en el equipo, o no parece ser de importancia en el campo para Kompany. Max Eberl afirmó que esperan darle salida pronto.

“Hemos comunicado todo con mucha claridad desde el principio, durante los últimos cuatro meses. Todavía hay oportunidades (de que salga Boey). Veremos qué sucede”, le dijo Eberl al medio Bild.

Sacha Boey tiene medio pie fuera del Bayern Múnich. Foto: FC Bayern via Getty Images

No obstante, el medio referenciado agrega: “¿El problema? El mercado de fichajes de la Liga Profesional Saudí cierra en pocas horas. Según Bild, no se ha producido ningún avance en las negociaciones por Boey. Sin embargo, Boey, que tiene contrato con los campeones hasta 2028, estaría dispuesto a fichar por un equipo saudí“.

No se trata de un jugador cualquiera. A Sacha Boey le colocan un valor en el mercado de 10 millones de euros y tiene recorrido tanto por el fútbol francés, como por el turco. A su corta edad, a defendido los colores de equipos como Bayern, Galatasaray y Stade Rennes.

El caso Boey no es el primer que sorprende en Bayern Múnich esta temporada. Parecía que Arijon Ibrahimović se quedaría en el elenco bávaro, para ser el suplente y competencia de Luis Díaz, pero lo acabaron cediendo en el último momento.

Concretamente, Ibrahimović está prestando sus servicios, cedido, en FC Augsburgo de Alemania. Allí estará hasta mediados de 2027, cuando luego deba regresar el Bayern Múnich a seguir su contrato.

Arijon Ibrahimović no se quedó en Bayern Múnich y salió cedido de cara a la temporada 2026-2027. Foto: Web oficial del Bayern Múnich.

Pero llama la atención lo que viene haciendo Bayern Múnich en las últimas horas, buscando alternativas de equipos pata jóvenes jugadores que no tendrían ruedo con Kompany.