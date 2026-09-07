Ninguneada a Luis Díaz en la Champions League: fuera de absolutamente todo y ni siquiera es top 10

Luis Díaz comienza un nuevo camino en la Champions League con el Bayern Múnich, que tiene de nuevo la chapa de favorito al título. Al gigante bávaro le llegó nuevamente la hora de medir el aceite a nivel internacional, tras un dominio en Alemania donde no tiene rival. Lucho se alista para dar la batalla junto a sus compañeros Michael Olise y Harry Kane.

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Este tridente se ha ganado un lugar entre los mejores ataques de Europa en la temporada pasada. Pareciera que en este curso no será la excepción y volverían a estar en lo alto, aunque el PSG, Real Madrid, Barcelona y Arsenal se perfilan como amenazas latentes que el Bayern tendrá que superar con jerarquía en la cancha.

En medio de la expectativa por el comienzo de la Champions League, los análisis y predicciones no se han hecho esperar. EFE, una de las agencias de comunicación más citadas en español, no incluyó a Luis Díaz entre las figuras a seguir en esta edición. En un artículo, la agencia reúne a jugadores y técnicos que merecen ser seguidos, y Lucho no aparece en el top 10.

En lo que tiene que ver con directores técnicos, EFE menciona a tres que generan expectativa. Por un lado, está José Mourinho en su regreso al Real Madrid, pero en el número uno aparece Luis Enrique con el PSG, que cargará con la presión de conseguir la tercera corona consecutiva con el conjunto parisino.

Incluso, el comienzo de Cesc Fábregas con un diminuto Como de Italia, en comparación con Real Madrid, Barcelona, Bayern, entre otros; Mikel Arteta con el Arsenal y Diego Simeone con el Atlético aparecen entre las figuras a seguir.

Luis Díaz no aparece

Los ojos se colocan en Erling Haaland en esta nueva era del Manchester City sin Pep Guardiola. El atacante noruego espera estar a la altura para guiar al club inglés y ser la sorpresa en la Champions. Así como Lamine Yamal, quien se presenta como campeón del mundo con España y se ve como el alma del FC Barcelona.

Erling Haaland y Kylian Mbappé, figuras de Noruega y Francia en el Mundial 2026 Foto: AP (Diseño de Semana)

El mejor socio para Mourinho en el Real Madrid es Kylian Mbappé, el atacante francés que espera tomar revancha en esta edición de Champions. Con plena confianza de ‘Mou’, ‘Kiki’ se consolida como el arma más letal del ‘Merengue’ para hacer daño en Europa.

Kane y Olise sí están

Para completar el Top 10, aparecen las dos figuras del Bayern Múnich, Harry Kane y Michael Olise, a quienes mencionan como las bases del ataque alemán y de quienes se espera que se mantengan en las zonas altas de la fase de liga y de la tabla de goleadores.

Luis Díaz, Michael Olise y Harry Kane Foto: Corbis via Getty Images

Lucho fue dejado por fuera, pero espera, fecha tras fecha, hacer méritos para ingresar en las figuras a seguir en la Champions League y aportar en la sociedad con Olise y Kane.