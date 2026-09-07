Emotiva carta de Jorge ‘El Patrón’ Bermúdez por la muerte de su padre: mensaje conmueve al FPC

Este lunes, 7 de septiembre, hay luto en el Fútbol Profesional Colombiano tras la muerte de Jorge Enrique Bermúdez Melo, histórico exjugador de fútbol y padre de Jorge El Patrón Bermúdez.

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Vanessa Bermúdez, hija de Jorge Enrique, en los últimos días confirmó que una caída debilitó a su padre, pues le provocó un derrame cerebral como consecuencia del golpe que recibió.

Son varias las voces que se suman al adiós de Jorge Enrique Bermúdez, incluyendo la de su hijo, El Patrón.

Jorge El Patrón Bermúdez: “Gracias por ser mi motivo”

“Ya nos dejaste y descansas en paz. Siempre serás parte de mí y de toda la hermosa familia que dejas. Gracias por ser mi motivo, mi orgullo, y el motor que empujó mi vida. Tus valores, tu alegría y cariño estarán presentes siempre con nosotros. Te amamos y te vamos a extrañar muchísimo. Hasta siempre”, escribió El Patrón Bermúdez en su cuenta de Instagram.

Adjunto a la carta, que llenó de emotividad a todo el FPC, El Patrón posteó fotos de su padre cuando fue profesional. De hecho, Jorge Enrique Bermúdez se convirtió en una leyenda del Deportes Quindío.

A Jorge Enrique también lo conocían como El Hacha. Tanto él como su hijo han dejado un legado histórico para el fútbol en Colombia, debido a la garra defensiva y los buenos desempeños que mostraban en el terreno de juego.

Dimayor, Santa Fe y Deportes Quindío despiden a Jorge Enrique Bermúdez

Deportes Quindío, donde hizo historia, Independiente Santa Fe y Dimayor, alzaron su voz de pésame por la muerte de Jorge Enrique Bermúdez.

Dimayor

“Bermúdez, conocido como El Hacha, construyó gran parte de su carrera con el conjunto quindiano, del que fue capitán durante varios años y con el que disputó 608 partidos entre 1967 y 1984, convirtiéndose en el jugador con más presencias en la historia del club. También defendió las camisetas de Independiente Santa Fe y Deportivo Pereira”.

La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑 , en cabeza de su presidente, Carlos Mario Zuluaga Pérez, y los 36 clubes afiliados, lamentan profundamente el fallecimiento de Jorge Enrique Bermúdez Melo, histórico… pic.twitter.com/lZXdN53R0B — DIMAYOR (@Dimayor) September 7, 2026

Deportes Quindío: “Despedimos a nuestro eterno capitán”

“Hoy nos despedimos de nuestro eterno capitán, pero recordaremos por siempre a nuestro ídolo. Tu legado siempre vivirá en el club y en el corazón de toda nuestra hinchada. Descansa en paz, Eterno Capitán”.

Hoy nos despedimos de nuestro eterno capitán, pero recordaremos por siempre a nuestro ídolo.



Tu legado siempre vivirá en el club y en el corazón de toda nuestra hinchada.



Descansa en paz, Eterno Capitán. 🕊️ pic.twitter.com/4fjUWJXYaT — Deportes Quindío S.A (@QuindioOficial) September 7, 2026

Santa Fe: “Un fraternal abrazo a toda su familia”

“Independiente Santa Fe lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Enrique Bermúdez Melo (Exjugador del plantel profesional en 1974). Enviamos un fraternal abrazo a toda su familia y allegados en este difícil momento”.