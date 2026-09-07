Elon Musk revoluciona el mercado de los taxis con el Cybercab y cualquiera podrá comprarlo: “Como una combinación de Uber y Airbnb”

El CEO y fundador de Tesla, Elon Musk, anunció en una entrevista que los Cybercabs no serán un modelo de negocio de transporte exclusivo de la compañía. El empresario explicó que Tesla habilitará un modelo que permitirá a cualquier ciudadano participar en este servicio.

Elon Musk cumple su promesa: presenta su nuevo robotaxi sin volante, pedales ni conductor

Los Tesla Cybercab son robotaxis que no necesitan la presencia de un conductor para que este preste el servicio a cualquier usuario del sistema de transporte. A través de una aplicación, cualquier persona solicita el vehículo para que lo traslade de un punto a otro y él vive su experiencia completamente en solitario.

La apuesta fue tan disruptiva que retó los límites legales de Estados Unidos, país donde empezó a funcionar. La Agencia Nacional de Transporte en EE. UU. (NHTSA) anunció una investigación en contra de la compañía por este modelo, tan solo un día después de ser anunciado, puesto que cuestiona su funcionamiento sin timón ni pedales.

Tesla Cybercab, robotaxi sin pedales ni timón. Foto: Composición SEMANA | Fotos: Getty Images

Sin embargo, esto no ha frenado la innovación que pretende el empresario, quien aseguró que este nuevo vehículo representa “el futuro del transporte”. En la entrevista, reveló su pretensión de renovar el modelo de negocio por completo.

Musk comparó la nueva alternativa que brindaría a cualquier persona con dos reconocidos modelos de negocio que funcionan en todo el mundo: Uber y Airbnb.

“Piensen en Tesla como una combinación de Airbnb y Uber. Habrá un cierto número de cybercabs que Tesla poseerá y operará directamente esa flota para dar servicios a los ciudadanos, y luego habrá un montón de cybercabs propiedad del usuario final”, explicó.

El empresario detalló que cualquier persona puede comprar este vehículo, así como actualmente se compra un taxi tradicional, y posteriormente disponer de los beneficios económicos que este automóvil autónomo genere.

El robotaxi Tesla Cybercab no necesita del ser humano para su funcionamiento. Foto: Getty Images

Además, el empresario reveló que el comprador del vehículo podrá agregar o retirar su coche de la flota cuando quiera. “Podrán decidir si solo quieren que el cybercabs sea usado por amigos y familiares, por usuarios de cinco estrellas o por cualquiera en cualquier momento”, especificó.

“Al igual que en Airbnb, podrías, por ejemplo, alquilar tu habitación de invitados o alquilar tu casa cuando no la estés utilizando. Y lo mismo estará disponible para los propietarios de Tesla”, concluyó Musk.

Algunos usuarios en Texas ya hablan del positivo impacto económico de este nuevo servicio, pues lo comparan con otras plataformas de transporte e insisten en que brinda la oportunidad de que este sea mucho más económico que sus competidores.

Este nuevo modelo de negocio le brinda la posibilidad a los propietarios de este vehículo de que reciban el beneficio económico de un taxi, pero omitiendo la comisión del conductor. Permitiéndole también recibir ingresos sin trabajar, ya que el automóvil es completamente autónomo.