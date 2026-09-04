Intolerancia en Medellín: conductor de taxi agredió a recolector de basura que hacía su trabajo

Una cámara de seguridad captó el momento en que el conductor del vehículo de servicio público, tipo taxi, se acerca al trabajador y lo agredió con el automotor mientras este intentaba controlar el tránsito para permitir la operación del carro recolector.

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El hecho ocurrió en el barrio La Francia, en Medellín, y volvió a poner sobre la mesa un problema que, según Emvarias, se ha repetido con preocupante frecuencia: las agresiones contra los trabajadores encargados de recoger los residuos de la ciudad.

En las imágenes se observa a uno de los operarios realizando una señal para detener el tránsito momentáneamente mientras el carro recolector realiza una maniobra de reversa. Es un procedimiento habitual durante las labores de recolección, pero esta vez la espera terminó convirtiéndose en un incidente.

Un taxi se aproxima al lugar y, en medio de la maniobra, termina golpeando al trabajador. El video muestra cómo el vehículo alcanza uno de sus pies antes de continuar su recorrido.

Momento en el que el conductor del taxi pasa las ruedas del vehículo sobre los pies del trabajador Foto: Captura de pantalla usuarios de redes sociales

Trabajador agredido por taxista Foto: Captura de pantalla usuarios de redes sociales

El caso no quedó únicamente registrado por una cámara. Según la información entregada por Telemedellín, la Secretaría de Movilidad logró identificar al conductor, quien fue citado a un proceso contravencional. Además, el vehículo fue inmovilizado.

Pero detrás de este episodio hay una cifra que resulta difícil de ignorar.

Desde 2025 hasta la fecha se han registrado 63 agresiones contra operarios recolectores y ‘escobitas’ de Emvarias. De ese total, 50 corresponderían a casos en los que los trabajadores fueron agredidos física y verbalmente por conductores.

La situación preocupa porque los empleados deben permanecer constantemente expuestos al tránsito mientras cumplen con una labor indispensable para la ciudad. En muchos sectores, detener momentáneamente un vehículo hace parte de la operación necesaria para que los camiones puedan ingresar, maniobrar y retirar los residuos.

Desde la Fundación Universidad de Antioquia, entidad contratante del personal, y Emvarias hicieron un llamado al respeto y la tolerancia hacia los trabajadores de aseo.

Y es que el problema no se limita a una discusión por unos segundos de espera. Una maniobra apresurada puede terminar involucrando directamente a una persona que se encuentra trabajando en medio de la vía.

El episodio de La Francia vuelve así a dejar una pregunta sobre la mesa: ¿cuánto cuesta esperar unos segundos para que un trabajador pueda terminar su labor de manera segura?

Mientras las autoridades avanzan en el proceso correspondiente contra el conductor involucrado, el video se convierte nuevamente en evidencia de una situación que ya suma decenas de casos en Medellín.