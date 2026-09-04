Bendito Menor: presidente De La Espriella entrega detalles de operativo donde lo abatieron. “Impecable”

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció desde La Guajira detalles del operativo en contra de Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, y su compañera sentimental, alias La Bebecita. Eran de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada de Santa Marta.

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“Este delincuente, que no seguirá delinquiendo porque le cayó la mano de hierro del Estado, tenía rodillada a la población, llena de miedo. En el Gobierno de El Tigre, la gente de bien no volverá a sentir miedo. Los que tienen que sentir pánico y terror son los delincuentes, porque aquellos que no se sometan terminarán de esta forma. No vamos a permitir que los narcoterroristas dobleguen a la población y le metan miedo a la gente”, dijo.

El mandatario de los colombianos fue contundente al precisar que todo el poder del Estado caerá sobre los grupos armados ilegales que pretendan seguir imponiendo el terror en las diferentes regiones del país.

“Colombia estuvo mucho tiempo arrodillada al crimen. Ahora es el crimen el que se va a arrodillar ante la fuerza legítima del Estado, porque esta es la paz que se merece Colombia, no la paz que se negocia con los delincuentes, en donde se pliega el Estado a los beneficios y a las gabelas que los delincuentes pretenden. La paz en la que cree este gobierno es la paz que se impone con la fuerza de las armas y las leyes de la república. Esa es la única paz verdadera y duradera”, agregó.

Bendito Menor y La Bebecita fueron abatidos; presidente De La Espriella viaja a La Guajira para dar detalles del operativo

El presidente De La Espriella sostuvo que las operaciones policiales y militares no se van a detener en las diferentes regiones de Colombia.

“Ese es el compromiso, esa es la bandera, y hoy más que nunca tenemos que decir que estamos orgullosos de Colombia, de nuestra fuerza pública, de nuestros héroes, que podrán hacer su trabajo sin miedo a que haya montajes, a que haya represalias, porque aquí hay un presidente que los va a defender con ardentía, con determinación y con patriotismo. Hoy más que nunca estoy firme por la patria”, sostuvo.