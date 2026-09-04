Exclusivo: estas son las imágenes de los cuerpos abatidos de alias Bendito Menor y La Bebecita

Este viernes 4 de septiembre, la Policía Nacional abatió en un operativo a Nain Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, junto a su compañera sentimental, Rosa Angélica Tarazona, alias La Bebecita, señalados como cabecillas de las llamadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACS).

Alias 'Bendito Menor' y 'La Bebecita' Foto: Suministrada a Semana API

El presidente Abelardo De La Espriella llegó este viernes a Riohacha, en La Guajira, junto con la cúpula militar para hacer el anuncio.

Alias Bendito Menor llevaba seis años de actividad criminal, según la Dijín, y había iniciado su actividad delincuencial en Santa Marta.

Un informe de la Policía señala: “En 2024 ingresó formalmente al componente armado de la organización, integrándose a la subestructura Javier Cáceres, donde comenzó con labores operativas básicas que consistían principalmente en el transporte de material bélico (armas y municiones) y escaló posiciones gracias a su involucramiento en múltiples homicidios selectivos y operaciones logísticas. Desde entonces, ascendió rápidamente en la jerarquía: pasó de ser un operador logístico para convertirse en cabecilla del frente, asumiendo el mando directo de operaciones, la coordinación con el narcotráfico y la ejecución de ‘limpieza social’”.

Bendito Menor, oriundo de Agustín Codazzi, en el Cesar, tenía 27 años.

Las autoridades le seguían la pista en 10 procesos investigativos por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas agravado, homicidio, concierto para delinquir y homicidio agravado por fines terroristas. Tenía cinco órdenes de captura vigentes.

Alias Bendito Menor retaba hasta al propio presidente Abelardo De La Espriella: así eran sus amenazantes publicaciones

“A partir del 2025, fue consolidando su posición como uno de los comandantes más visibles de la ACS. Ganando notoriedad por su presencia activa en redes sociales (Instagram y TikTok), donde exhibía armas de fuego, lujos y poderío, al mismo tiempo que participaba en acercamientos de diálogos sociojurídicos con el Gobierno nacional. De igual manera, fue señalado por hechos de alto impacto, como masacres y amenazas directas, lo que generó ofensivas militares en su contra, incluyendo enfrentamientos en zona rural de Dibulla (La Guajira)”, señaló la Policía.

Alias 'Bendito Menor' Foto: Suministrada a Semana

El informe advierte que su “función principal radicaba en la planificación y la orden de ejecución de homicidios selectivos (sicariato) bajo la modalidad de ‘limpieza social’, dirigidos contra personas que la organización cataloga como dinamizadores de delitos menores (pandillerismo, microtráfico y hurto) ajenos a la estructura”.

Bendito Menor tenía bajo su mando a unos 20 hombres armados, “quienes ejecutaban extorsiones a comerciantes y comunidades; de igual forma ejercía control sobre rutas de narcotráfico, infiltración corrupta en entidades públicas y privadas, y presentan vínculos con el tráfico ilegal de armas y el narcotráfico”, según las autoridades.

Alias 'Bendito Menor' y 'La Bebecita' Foto: Suministrada a Semana

El presidente Abelardo De La Espriella dijo que alias Bendito Menor tenía azotados a La Guajira y al Caribe colombiano y lo calificó de “narcoterrorista”.