Alias Bendito Menor retaba hasta al propio presidente Abelardo De La Espriella: así eran sus amenazantes publicaciones

La Policía Nacional dio de baja a Nain Andrés Pérez Toncel, más conocido con el alias Bendito Menor, junto con su compañera sentimental, Rosa Angélica Tarazona, alias La Bebecita.
El presidente Abelardo De La Espriella viajó a la ciudad de Riohacha, en el departamento de La Guajira, junto con la cúpula militar para hacer el anuncio.
Esto supondría un duro golpe contra la criminalidad, especialmente en esta zona del país. Alias Bendito Menor fue ganando poder dentro de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada hasta quedar al mando de la estructura.
Esta organización se dedica a delitos como el narcotráfico, el contrabando, la extorsión y los homicidios, entre otros, en el Caribe colombiano.
La estructura de Bendito Menor delinque principalmente en Riohacha; allí se les conoce como amos y señores de la zona. Incluso, al delincuente se le vio en múltiples oportunidades en videos recorriendo la zona, armado y siempre junto a su pareja sentimental, quien también fue abatida.
En moto, con su pareja y sin esconderse. Así apareció Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, cabecilla de las Autodefensas Los Pachenca. Burlándose de la recompensa: “$1.000 millones dando vueltas, relajadito”. Deja una pregunta incómoda: ¿quién controla el territorio? pic.twitter.com/g8yb6wKHX0— Yohir Akerman (@yohirakerman) April 21, 2026
De hecho, a esta banda se le atribuyen masacres, asesinatos selectivos, secuestros y extorsiones, entre otros delitos. Todo esto se da, en parte, en medio de la disputa por el control territorial en esta zona del país, en la que también participan el Clan del Golfo y otras bandas locales.
Incluso, fueron contratados en múltiples oportunidades por el ELN para mantener el control de las rutas del narcotráfico por los corredores del Caribe. Todo esto le dejó grandes ganancias a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra y, por supuesto, a Nain Andrés.
Alias Bendito Menor comenzó siendo un sicario marginal, pero poco a poco fue tomando gran relevancia, lo que quedó en evidencia con los múltiples videos y publicaciones que hacía en redes sociales desafiando a las autoridades.
Por ejemplo, el día de la posesión del presidente Abelardo De La Espriella, el delincuente utilizó su cuenta de Facebook para publicar una foto de un arma y asegurar que salía a la calle para hacer “limpieza por todos los territorios”.
Alias Naín, de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra y uno de los criminales más buscados del Caribe, salió en motocicleta junto a su compañera sentimental en una caravana tras la derrota de Colombia. ¿Dónde están las autoridades? https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/xAsESfLBX0— Revista Semana (@RevistaSemana) July 8, 2026
“Seguimos avanzando con determinación, siempre buscando que la justicia y la seguridad prevalezcan. El territorio se defiende protegiendo a la gente y trabajando por un futuro donde nadie tenga que vivir bajo temor de los delincuentes”, se leía.
En otra publicación, Pérez Toncel escribió: “Ya pasó el 7 de agosto y estamos firmes; el gobierno no tiene palabra”. Asimismo, en otras publicaciones escribió: “El menor es el que manda, Abelardo es un gatito”.
También en su momento se hizo conocido un video en el que el delincuente iba en moto por las calles de Riohacha, vestía una camiseta de la Selección Colombia y aparecía celebrando junto a varios hombres armados.
Con estas publicaciones, Bendito Menor se burlaba de las autoridades y las retaba de manera directa. Finalmente, fue abatido por la Policía Nacional en las últimas horas.