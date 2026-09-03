¿Qué pasa con alias Bendito Menor? ¿Está muerto? Autoridades investigan minuto a minuto

Las autoridades investigan minuto a minuto lo que está ocurriendo en las últimas horas con alias Bendito Menor, quien presuntamente ha desaparecido y no se conoce con certeza su paradero y estado de salud.

Aunque SEMANA conoció mediante altas fuentes de la inteligencia del Estado colombiano que podría haber sido asesinado por los propios integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Las autoridades señalaron a este mismo medio que podría ser una jugada de este criminal para escapar de la Fuerza Pública que lo tiene acorralado.

La búsqueda del criminal Bendito Menor tiene ahora implicaciones internacionales

Sobre el supuesto asesinato, la orden habría sido dada por un sujeto conocido con el alias de Patiliso, en respuesta a las insurrecciones del peligroso joven criminal.

“Tenemos tres días que no ha salido en las interceptaciones que venimos realizando en esta zona por donde él se mueve y fuentes humanas nos dijeron que lo habían asesinado porque no acataba órdenes”, explicó un oficial que hace parte del equipo de búsqueda de este sujeto.

Alias Bendito Menor, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, y su compañera sentimental. Foto: Suministrada a SEMANA.

Asimismo, la fuente indicó: “Los demás integrantes de la organización culpan a alias Bendito Menor de ser perseguidos por el Gobierno de Abelardo De La Espriella en todo el Caribe”.

En los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira avanza una operación sin precedentes por parte de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, con el fin de ubicar a Bendito Menor, quien amenazó al expresidente Gustavo Petro y ha retado en redes sociales al hoy mandatario Abelardo De La Espriella. El componente que hay detrás de la operación es clave: el apoyo de la inteligencia de Estados Unidos.

Le exponen al Gobierno De La Espriella la clave para capturar o dar de baja a alias Bendito Menor

De acuerdo con información conocida por este medio, el cerco y la búsqueda no solo se dan por tierra y aire, sino también por el mar Caribe, por donde el forajido se estaría moviendo con un anillo muy cerrado de su seguridad.

Una fuente de inteligencia militar le contó a SEMANA algunos detalles que se han dado en el marco de esta titánica labor para ubicar a uno de los cabecillas más importantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada de Santa Marta.

“A este bandido lo tenemos con seguimientos porque conocemos las zonas por donde se mueve en Magdalena, Cesar y hasta La Guajira. La información que hemos recibido es que por medio de lanchas rápidas se mueve y logra salir del espacio colombiano; por eso estamos cerrándole el cerco todos los días”, aseguró el oficial.