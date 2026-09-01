¿Atentado o intento de atraco? Policía analiza videos para esclarecer ataque contra Naylea Barros en Santa Marta

Este martes 1 de septiembre, la Policía Metropolitana de Santa Marta dio a conocer que siguen revisando el ataque del que fue víctima la periodista y dirigente política Naylea Barros hace unas semanas. La institución policial determinó que el arma que utilizaron los hombres fue traumática y ya tiene abiertas diferentes hipótesis, entre ellas un eventual intento de atraco.

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El comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Jeisón López, explicó que varias grabaciones obtenidas durante las labores investigativas fueron remitidas a expertos de la Dijín para mejorar su calidad y tratar de individualizar a quien se movilizaba en una motocicleta.

“En estos momentos se está haciendo la verificación de varios videos que se han podido recolectar. Estos videos se enviaron al grupo élite de la Dijín, buscando con ello hacer una mejor definición de imagen para poder identificar la motocicleta y la persona que iba en esta motocicleta”, señaló el oficial.

Asimismo, indicó: “Ya tenemos un resultado pericial balístico, donde podemos afirmar que el arma utilizada no fue un arma de fuego, sino traumática, de acuerdo con los elementos materiales probatorios que se encontraron dentro del vehículo”.

Ahora, las investigaciones judiciales tratan de establecer cuál habría sido la motivación de este ataque.

“Realmente pudo haber sido un atentado, que es difícil, porque un atentado es difícil hacerlo con arma traumática, pero también podría ser, de pronto, un posible atraco. Lo que queremos es hacer el estudio de todos estos videos”, manifestó.

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La Policía Nacional, junto con la Fiscalía General de la Nación, continúa recopilando y contrastando evidencias con el propósito de establecer la secuencia de los hechos, identificar al motociclista y determinar si se trató de un ataque premeditado o de otro tipo de hecho delictivo.