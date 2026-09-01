Gobierno avanza contra criminales: Fiscalía reactivó órdenes de captura contra Calarcá, Andrey, Richard, Jhon Mechas, Araña y otros

Este martes, la fiscal Luz Adriana Camargo firmó la resolución en la que se reactivan las órdenes de captura en contra de los cabecillas de las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá.

Abelardo De La Espriella anunció que fueron dados de baja ocho “terroristas” de las disidencias de alias Calarcá

Se trata de los cabecillas integrantes de este grupo criminal que estuvo sentado en mesas de negociación durante el gobierno de Gustavo Petro y que incumplieron los acuerdos y compromisos de la llamada paz total.

Explicó el ente acusador que en una resolución presidencial dieron por terminadas las mesas de conversación que tenía el gobierno con estas organizaciones criminales denominadas Estado Mayor de Bloques, y con esa resolución, básicamente, de manera automática, se reactivan las órdenes de captura.

Javier Alonso Velosa García, alias Jhon Mechas, y Carlos Eduardo García Téllez, alias Andrey, y Farby Edison Parra Parra, alias Richard, cabecillas del frente 33 de las disidencias de las FARC. Foto: Tomado de la audiencia judicial.

“Que mediante Resolución presidencial 343 de 28 de agosto de 2026 se dio por terminada la mesa de diálogos entre el Gobierno nacional y el autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frentes y, mediante Resolución 342 de la misma fecha, se revocó la designación de los miembros representantes de dicho grupo ilegal”, señaló la Fiscalía en la resolución.

En la misma resolución, la Fiscalía reactivó las órdenes de captura en contra de otras organizaciones criminales como la Segunda Marquetalia y varios de sus cabecillas, entre otros, alias Araña y alias Allende; el primero solicitado en extradición por los Estados Unidos.

Alias Araña. Foto: CORTESÍA API

“De la autodenominada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (antes Segunda Marquetalia) gozan en la actualidad de suspensión de la ejecución de sus órdenes de captura: José Vicente Lesmes, Luis André Figueroa Marín, Allende Perilla Sandoval, José Darley Malagón Jiménez, (32) Henry Quiñones Angulo, Geovanny Andrés Rojas”, explicó la resolución firmada por la fiscal general.

Para la Fiscalía y como quedó fijado en la resolución presidencial, resulta necesario reactivar las órdenes de captura contra las llamadas Autodefensas Conquistadores de la Sierra, tras advertir que esas mesas de negociación fueron eliminadas por el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella. En esta misma organización es donde se encuentra alias Bendito Menor.

“De la estructura armada organizada de crimen de alto impacto autodenominada Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) gozan de suspensión de la ejecución de sus órdenes de captura: Orlando Pérez Ortega, José Luis Pérez Villanueva, Loryin Emilio Pertuz Ballestas, Elmer David Reyes Carrillo, Jhon Rafael Salazar Salcedo y Daniel Bravo Arias”, dijo la Fiscalía.

El FBI y la Dijín tienen información que relaciona a Joshua David Linney con el grupo criminal de los Conquistadores de la Sierra y su cabecilla alias El Menor. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

Hay otro grupo de órdenes de captura que, de acuerdo con la resolución, no fueron reactivadas, porque antes de la solicitud presidencial estaban activas o porque se encuentran en proceso de extradición.