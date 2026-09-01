Barranquilla será epicentro de la investigación y la innovación en enfermedades infecciosas en Latinoamérica

Barranquilla y el Atlántico siguen siendo sedes de eventos de gran relevancia en diferentes ámbitos. En esta oportunidad, realizarán el XV Encuentro Nacional y V Encuentro Latinoamericano de Investigación e Innovación en Enfermedades Infecciosas, organizado por la Asociación Colombiana de Infectología (ACIN).

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El doctor Abraham Katime, quien es el presidente del encuentro, sostuvo que este tipo de espacios son necesarios para conocer los avances de varios casos que se registran en el mundo.

“Durante tres días, Barranquilla será escenario de presentaciones orales, pósteres, trabajos completos, foros, conversatorios y actividades académicas alrededor de áreas como esistencia bacteriana, VIH, virología, micobacterias, medicina tropical y parasitología, vacunación, infectología pediátrica y de adultos, micología, epidemiología hospitalaria, control de infecciones, salud pública e innovación en enfermedades infecciosas. Investigación que busca transformar la atención en salud”, indicó Katime.

La agenda incluye espacios dedicados a las guías de práctica clínica y a la investigación e innovación en vacunación, así como un conversatorio inaugural con expertos nacionales.

El encuentro será en Barranquilla. Foto: Getty Images

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La innovación tendrá también un lugar destacado. El programa contempla una categoría específica de innovación en enfermedades infecciosas y un curso de publicación científica con inteligencia artificial que se desarrollará durante las tres jornadas, reflejando la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas al proceso de investigación y divulgación científica.

El encuentro busca especialmente dar visibilidad a quienes están produciendo nuevo conocimiento. Una parte sustancial de la programación estará dedicada a la presentación y discusión de investigaciones mediante sesiones orales, pósteres y trabajos completos, evaluados y acompañados por expertos de diferentes áreas de la infectología y disciplinas relacionadas.

El sábado 5 de septiembre estará dedicado a la presentación de trabajos completos y al “Challenge trabajos investigación”, antes de finalizar con la ceremonia de premiación y clausura.