Congreso de familias en Barranquilla respalda políticas de Abelardo De La Espriella: “Hay una oportunidad de mejorar”

Durante el fin de semana en Barranquilla fue realizado un congreso para las familias llamado ‘Contracorriente’ en el que analizaron lo que ocurre en la sociedad con el comportamiento de cada uno de los integrantes de un núcleo familiar.

Entre las conferencistas estuvo Jancy Guerrero Jaramillo, quien es socióloga, teóloga, y quien sostuvo que el giro que plantea el nuevo Gobierno representa una oportunidad para recuperar principios que, desde su visión, considera que son fundamentales para la sociedad.

Asimismo, también habló de los lineamientos que ha tenido el Gobierno de Abelardo De La Espriella frente al tema, ,y las consideró de “acertadas”.

Viviane Morales, ministra de Educación, lanza fuerte mensaje a Fecode: “Nada de decretazo”

Guerrero, quien cuenta con estudios en orientación familiar, analizó desde la sociología y la teología los cambios que atraviesa Colombia y aseguró que encuentra diferencias sustanciales entre las concepciones sociales contemporáneas sobre la familia y el modelo que ella defiende desde sus convicciones religiosas.

“Yo pienso que el Gobierno presente, el Gobierno actual, hace parte de la respuesta a la oración de un pueblo que conoce el modelo de Dios y que tiene la fe en Dios y, obviamente, rige su vida bajo el principio de Dios. Nuestro presidente hoy es la respuesta a todo un pueblo, y todo el posicionamiento que ha venido teniendo para rescatar ese principio de la Biblia, que es como el norte que hoy tiene la educación en Colombia”, aseguró Guerrero.

Panorámica de Barranquilla. Foto: Guillermo Torres / Semana

Guerrero, en conversación con este medio, sostuvo que las decisiones del Gobierno nacional apoyan para que en todo el territorio nacional exista una “reconstrucción moral” del país desde las aulas.

“El modelo de la Biblia que se está rescatando en las instituciones educativas, por ejemplo, nos va a garantizar una sociedad posterior mejor fundamentada, más coherente, más sólida, porque cuando se establece el principio de la familia bajo el modelo correcto, que es un papá, una mamá, y si desde las instituciones educativas vamos a rescatar el que ese principio se vuelva a colocar sobre la mesa y que empiece a ser replicado por los niños, vamos a tener la garantía de una sociedad mucho más sólida, mucho más estable”, afirmó.

Viviane Morales anuncia a docentes y a Fecode el núcleo de su plan para los colegios en Colombia

La socióloga y teóloga también felicitó directamente la postura del jefe de Estado y destacó que, desde su perspectiva, la conformación de su propio hogar representa el modelo familiar que ella promueve en sus conferencias.

“La fe nos dice una cosa casi que completamente diferente a las realidades que vemos que hoy se defienden a nivel social, un modelo de familia que la Biblia defiende, pero también vemos la parte contraria, que sociológicamente hablando son aceptables y políticamente hablando son defendibles. Yo lo hablo desde mi conocimiento, desde la teología y la sociología”, explicó.

Guerrero reconoce, sin embargo, que existen hogares en los que madres o padres deben asumir solos la crianza de sus hijos debido a circunstancias como separaciones, abandonos y otras situaciones familiares. Su planteamiento, señaló, está dirigido a defender desde sus creencias el modelo tradicional compuesto por padre, madre e hijos.

La discusión ocurre, además, en momentos en que el Gobierno De La Espriella ha puesto la religión y los valores en el centro de varios debates públicos. Ese énfasis ha generado respaldo entre sectores religiosos, pero también cuestionamientos sobre los límites que debe mantener un Estado constitucionalmente laico.

“Vemos en Barranquilla esa expectativa por lo que viene, esa expectativa por lo que va a suceder en los colegios, esa incertidumbre que estaba en el corazón de los padres de: yo mando a mi hijo, pero él recibe unas instrucciones en mi casa y se encuentra, por ejemplo, con otras en el colegio”, manifestó.

Para la conferencista, el cambio de gobierno podría modificar ese panorama y acercar nuevamente la formación educativa a los principios que determinadas familias transmiten desde sus hogares.

“Ahora, en medio de esta nueva temporada que empieza para nuestra nación, encuentro una sociedad barranquillera también expectante, expectante de lo que va a pasar, expectante de una posibilidad de mejorar, de preservar el principio del núcleo familiar”, concluyó.