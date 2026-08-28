“El miedo está cambiando de bando”: alcalde de Barranquilla anuncia estrategia clave contra los delincuentes

Barranquilla prepara un nuevo despliegue de infraestructura para reforzar la seguridad en diferentes sectores de la ciudad.

El alcalde Alejandro Char acompañó el anuncio con una frase que rápidamente se convirtió en el centro de su mensaje: “El miedo está cambiando de bando”.

“Por fin tenemos un presidente con el compromiso para defender al país”: alcalde de Barranquilla sobre traslado masivo de presos a Bogotá

La declaración llegó mientras el mandatario presentaba el paquete de obras que, según explicó, busca aumentar la presencia de la Policía y de las autoridades en zonas estratégicas de la capital del Atlántico.

La apuesta contempla dos nuevas estaciones, un CAI y una instalación de Guardacostas, además de las obras que ya se encuentran en marcha en otros sectores de Barranquilla.

Uno de los nuevos proyectos estará ubicado en Alameda del Río, donde se construirá una estación de Policía.

Esta zona, sin embargo, no será la única. Char también anunció otra estación en Barrio Abajo, con la intención de reforzar la seguridad en el centro de Barranquilla, ‘Barranquillita’, sus zonas comerciales y sectores cercanos.

A esto se sumará un nuevo CAI en Las Américas, ampliando así la presencia de las autoridades en otros puntos de la ciudad.

El plan no empieza ni termina con estos anuncios

De acuerdo con el alcalde, “actualmente también se están construyendo estaciones de Policía en El Bosque, Caribe Verde y Riomar, mientras que en Rebolo ya fue entregada una nueva estación”.

La idea, según Char, es continuar ampliando la infraestructura destinada a seguridad y aumentar la capacidad de respuesta de las autoridades en diferentes sectores.

Y hay un componente adicional que mira hacia un lugar que muchas veces queda fuera de las discusiones tradicionales sobre seguridad urbana: el río Magdalena.

El alcalde anunció que también será construida una estación de Guardacostas cerca de Las Flores, bajo el argumento de que Barranquilla también debe ser protegida desde su principal corredor fluvial.

“Porque nuestra ciudad también se cuida desde el río Magdalena”, señaló Char al explicar esta parte de la estrategia.

El anuncio se produce en medio de un discurso en el que el alcalde destacó el respaldo del Gobierno nacional, encabezado por el presidente Abelardo De La Espriella, para avanzar en las nuevas obras.

Char agradeció ese apoyo y aseguró que permitirá trabajar con mayor fuerza para reforzar la seguridad de la ciudad.

Pero fue otra frase la que terminó poniendo el tono al anuncio.

“Gracias a este Gobierno nacional, el miedo está cambiando de bando”, afirmó el alcalde.

La expresión fue utilizada como una forma de enfatizar el mensaje de que la estrategia busca fortalecer la capacidad institucional y aumentar la presencia de las autoridades frente a quienes cometen delitos.

El alcalde no habló únicamente de nuevas edificaciones. Su mensaje también estuvo enfocado en mantener la presión en materia de seguridad y evitar que la ciudad reduzca sus esfuerzos.

“Por nuestra gente, no bajamos la guardia”, aseguró.

Con las nuevas obras, la administración distrital busca aumentar la presencia policial en sectores que concentran actividades comerciales, zonas residenciales y puntos considerados estratégicos para la ciudad.

La estación de Alameda del Río reforzará la presencia institucional en ese sector; la de Barrio Abajo tendrá influencia sobre el centro, Barranquillita y zonas comerciales cercanas; mientras que el nuevo CAI estará ubicado en Las Américas.

A este paquete se suman los proyectos de El Bosque, Caribe Verde y Riomar y la estación ya entregada en Rebolo.

La estación de Guardacostas cerca de Las Flores, por su parte, ampliará el componente de seguridad hacia el río Magdalena.

Así, Barranquilla tendrá una nueva red de instalaciones destinadas a fortalecer la presencia de las autoridades en tierra y en el corredor fluvial.

Mientras las obras comienzan a tomar forma, el alcalde dejó clara su posición: la estrategia de seguridad continuará y, al menos desde el discurso oficial, Barranquilla no cederá ante los delincuentes.