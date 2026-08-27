Es oficial: el alcalde Char confirma que la IndyCar se correrá en Barranquilla

Barranquilla volverá a ser sede de un evento deportivo internacional. La ciudad será escenario de una competencia de primer nivel como la IndyCar.

El alcalde enfatizó en la transformación urbana que ha experimentado la zona de la capital del Atlántico donde se correrá el circuito.

¿Por qué Barranquilla sueña con entrar al calendario internacional del automovilismo?

El anuncio fue realizado por el alcalde Alejandro Char durante el lanzamiento de la Travesía Río Magdalena, donde destacó la proyección internacional que ha adquirido Barranquilla y el desarrollo de nuevos espacios para el turismo, los eventos y el entretenimiento.

En abril de 2028, la ciudad será escenario de una competencia de la IndyCar, que tendrá como telón de fondo al río Magdalena.

Circuito Pony Malta 2026, con una exhibición de autos de carrera en el Gran Malecón del Río de la capital del Atlántico Foto: COLPRENSA

“La IndyCar ya va a correr con nosotros. Va a salir por primera vez de Norteamérica y, en abril de 2028, la IndyCar va a correr aquí, frente al río. Sí, la IndyCar va a correr aquí”, afirmó el mandatario distrital.

El alcalde señaló que, bajo esta misma línea, la llegada de este tipo de eventos es el resultado de una estrategia para posicionar a Barranquilla como escenario de grandes acontecimientos internacionales y aprovechar el río Magdalena como uno de los principales atractivos de la ciudad.

El mandatario recordó que, antes de la construcción del Gran Malecón, buena parte del borde del río estaba ocupado por bodegas, empresas y espacios que permanecían desconectados de la vida cotidiana de la ciudad.

En ese sentido, destacó que la transformación de la ribera del Magdalena ha permitido cambiar la relación de los barranquilleros con el río y generar nuevas oportunidades para el turismo y la realización de eventos de esta magnitud.

Malecón Barranquilla Foto: Alcaldía de Barranquilla / API

“Yo creo que Barranquilla es una antes y un después del Gran Malecón del Río Magdalena. Durante muchos años, todo el mundo decía que Barranquilla le daba la espalda al río. Y era así. Uno no entendía que vivía a un kilómetro del río y no veía el río”, sostuvo.

Barranquilla se está convirtiendo en sede de grandes eventos deportivos.

Cabe recordar que Barranquilla será el epicentro de una de las fiestas futboleras más importantes del continente, la final de la Copa Sudamericana.

Alejandro Domínguez, presidente de la entidad rectora del fútbol sudamericano, Conmebol, fue quien hizo oficial el anuncio hace más de nueve meses.

“El 28 de noviembre del siguiente año, el estadio Metropolitano albergará el partido decisivo de la segunda competición de clubes más importante de Sudamérica”, dijo en aquel entonces.