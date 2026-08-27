Prepárese: estos son los desvíos de las rutas de TransMiZonal y Duales de TransMilenio por la ciclovía nocturna en Bogotá

Este jueves, 27 de agosto, la capital vivirá una nueva edición de la Ciclovía Nocturna denominada “Paseo bajo las Estrellas”, el evento central que se enmarca en la edición número 29 del Festival de Verano.

El evento estaba programado para el pasado 13 de agosto, pero debido al terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el lunes 10 de agosto, se decidió la postergación del mismo.

Vías cerradas este jueves 27 de agosto en Bogotá por la ciclovía nocturna

La jornada deportiva y recreativa se desarrollará a partir de las 6:00 p. m. y se extenderá hasta las 11:59 p. m. Durante este periodo, se restringirá el tráfico vehicular habitual en varios de los ejes viales más emblemáticos de la ciudad.

El transporte público se verá afectado por los cierres víales dispuestos por la Alcaldía Mayor de Bogotá. Estas serán algunas de las zonas afectadas:

“Se presentarán ajustes de trazado en corredores principales de localidades como Chapinero, Centro, Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa, Usme, Ciudad Bolívar y San Cristóbal”, señaló la institución.

De igual manera, TransMilenio enfatiza en la recomendación a los usuarios para que anticipen sus viajes y tengan en cuenta que las rutas zonales y duales tomarán corredores alternos para garantizar la movilidad de ciclistas y peatones.

Anuncio de TransMilenio en rutas y desvíos para el transporte público

“Este jueves 27 de agosto, con motivo de la jornada especial de Ciclovía Nocturna organizada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), las rutas de los componentes TransMiZonal y Duales de TransMilenio operarán con los desvíos habituales programados para los días festivos”.

Hay que recordar que los horarios en los cuales se presentarán los desvíos, se darán en los habituales de los días festivos. Operarán desde las 6:00 p.m. hasta las 11:59 p.m. del jueves 27 de agosto.

Anuncio TransMilenio modificación rutas y desvíos por la Ciclovía nocturna Foto: Página Web TransMilenio / API

TransMilenio invita a planificar los viajes con tiempo durante esta jornada nocturna, consultar los trazados de desvío e información detallada de las rutas en tiempo real a través de la aplicación TransMiApp o ingresando al portal web oficial.