La expectativa era bien alta sobre cómo sonaría este Rock al Parque 30 años. Ya se había filtrado la semana pasada un cartel, que la verdad pintaba bastante bien, y para fortuna de los seguidores de la buena música, especialmente del rock, resultó ser cierto casi en su totalidad.

Rock al Parque 2025: un ritual vivo en el que 253 mil personas escucharon, bailaron, poguearon e hicieron ciudad

Habrá visitas notables en esta edición de aniversario curada por Héctor Mora Jr.. Una agrupación legendaria de industrial, como Ministry hará presencia, y emociona; también lo hará Serú Girán de Lebón y Aznar, que hermoso recuerdo dejó en su paso por Bogotá y seguro revalidará ante un público aún más grande, al igual que Claudio Narea y los clásicos de Los Prisioneros. Pero ya volveremos a los muchos artistas que animarán la edición 30 del 10 al 12 de octubre, en el ya mítico Parque Simón Bolívar, porque si bien estos mencionados le hablan a una generación más adulta, la oferta da para varias.

Lo que primero se vio fue la imagen del festival, que no podía estar por debajo de las expectativas y del festejo de tres décadas. No lo estuvo, no lo estará. Obra del artista tavogaravato, el afiche hace protagonista al ave más rola que hay, el copetón, y las reacciones hablan por sí solas. En general, ha sido muy bien recibido, y ese es un buen aliciente para el evento.

La edición número 30 reunirá más de 60 agrupaciones. Además, habrá un escenario de experiencias con bandas que han hecho parte de la historia del evento y con artistas invitados de otros festivales. Foto: Idartes

Lo que vino luego fue un cartel que ostenta 34 agrupaciones internacionales, 3 nacionales y 26 distritales, y tiene para todos los gustos. Hay talentos de América Latina, Europa, Estados Unidos y Japón, junto a bandas y solistas que representan distintas etapas de la escena colombiana. A nivel general, reúne propuestas de rock, metal, punk, ska, indie, hardcore, reggae, funk y otras vertientes que, desde la curaduría, vale la pena navegar.

El cartel también registra una participación femenina equivalente al 32 por ciento de los artistas con 21 agrupaciones confirmadas. Nombres como Mon Laferte, Burning Witches, Las Fokin Biches, Iseo & Dodosound, Niña Lobo, Laura Pérez, Elsa Riveros, Lika Nova, Brina Quoya y V for Volume, entre otros proyectos, reafirman esa presencia desde diferentes géneros y escenas.

Mon Laferte Foto: cortesía BIME 2025

De ‘fuera’

La cuota internacional reúne 34 agrupaciones procedentes de Europa, América y Asia. Entre los nombres de mayor reconocimiento están Mon Laferte, Editors, Apocalyptica, Ministry, Rata Blanca, Ratones Paranoicos, Los Bunkers, Bandalos Chinos, Gondwana, Porter, Stratovarius y Tokyo Ska Paradise Orchestra.

El cartel también establece encuentros entre distintas generaciones y escenas. Desde el metal de Apocalyptica, Ministry, Stratovarius, Grave, Hellbutcher y Burning Witches, hasta el rock alternativo de Editors, Porter, Bandalos Chinos y Niña Lobo. El punk y el ska aparecen con Desorden Público, Trotsky Vengarán y Tokyo Ska Paradise Orchestra, mientras que Los Tetas, Green Valley e Iseo & Dodosound amplían el recorrido hacia otros cruces entre rock, reggae y músicas urbanas.

Así sonará la edición 30 de Rock al Parque. Foto: Idartes

Septiembre de Jazz: Festival Internacional de Jazz 2026, Jazz al Parque y Jazz Expandido en el CNA

Hay además nombres ligados a momentos específicos de la historia del rock. Claudio Narea, integrante histórico de Los Prisioneros, llegará desde Chile; Serú Girán estará representado por David Lebón y Pedro Aznar; y Triptykon presentará un repertorio relacionado con la historia de Hellhammer y Celtic Frost.

La programación incorpora asimismo artistas que llegan desde escenas menos habituales para el público masivo del festival, como Editors, Algiers, Between the Buried and Me, Darkest Hour, End It, Decessus, Sistema de Entretenimiento y Alcalá Norte. Esa combinación permite que el aniversario no se reduzca a una selección de nombres canónicos, sino que mantenga abierto el espectro de sonidos que caben dentro de Rock al Parque.

De ‘dentro’: Colombia

La participación nacional tendrá en tarima tres proyectos: Esteman, artista bogotano radicado en México, y las agrupaciones antioqueñas I.R.A. y Nadie.

La presencia de I.R.A. resulta especialmente significativa por su vínculo prolongado con el festival, luego de cinco participaciones. La banda de Medellín es una de las agrupaciones colombianas que más veces ha pasado por sus escenarios. Nadie, también de Medellín, llegará con cuatro participaciones.

Progota anuncia las bandas de su segunda edición: vibra la música progresiva y alternativa en Bogotá

Esteman, por su parte, representa una trayectoria desarrollada entre Bogotá y México y suma otra perspectiva a una programación nacional que, en esta edición, tiene una presencia más concentrada.

De muy adentro: Bogotá

La cuota distrital está integrada por 26 agrupaciones, seleccionadas a través de dos mecanismos. La primera selección, realizada por medio de la Beca LEP 30 años, incluye proyectos de larga trayectoria como Perpetual Warfare y Skampida, además de agrupaciones de mediana trayectoria como Syracusæ, La Monky Band, El Punto Ska y Lucio Feuillet.

La segunda selección, que corresponde a la Beca Festival Rock al Parque 2026, reúne a Valore, Lo mismo decían de Juana, Narcocracia, No Dependiente, Vein, Lutter Band, Ataque de Pánico, Laura Pérez, Lika Nova, Mashkera, Solegnium, V for Volume, Alto Grado, Boca de Serpiente, Elsa Riveros, Pez Errante, StayWay, Casi, Brina Quoya y La Brigada RPF.

Esta nómina permite leer una parte de la escena que actualmente se desarrolla en Bogotá: proyectos con distintos recorridos, lenguajes y públicos que comparten el mismo circuito de circulación. La cuota distrital, por otro lado, no funciona únicamente como acompañamiento de la programación internacional. Y este es uno de los ejes que explican la existencia misma de Rock al Parque: un festival que desde 1995 ha utilizado el escenario público para visibilizar a los músicos de Bogotá y ponerlos en contacto con artistas de otras escenas.

Charla con María Claudia Parias, directora de Idartes: “Rock al Parque es un hito identitario”

Una conmemoración, varios ejes

*La celebración de los 30 años de Rock al Parque trasciende los conciertos del Parque Metropolitano Simón Bolívar y se extiende a distintos escenarios de Bogotá con actividades de circulación, memoria, participación y formación. Bajo el concepto Rock al Parque: 30 años / Bogotá, ciudad Rock, la programación busca reconocer la historia del festival y, al mismo tiempo, fortalecer la escena rock de la ciudad.

*Como parte de esta agenda, se presentó el libro Rock al Parque: 30 años. Bogotá y las voces de la tras escena, de la historiadora Tatiana Duplat. La publicación reúne testimonios de técnicos, productores, equipos y públicos para reconstruir la historia del festival desde las distintas voces que han participado en su desarrollo.

*A su vez, como antesala al festival, se desarrollará la franja Rock al Parque llega a tu barrio, de los Escenarios Móviles del Idartes que llevará presentaciones a distintas localidades para ampliar la circulación de las bandas y acercar el festival a públicos de otros sectores de Bogotá.

2026: carrusel actualizable de conciertos en rock (y conciertos afines) a no perderse en Bogotá

*La programación también contempla acciones para conservar y divulgar la memoria del festival. Una exposición itinerante en la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá recorrerá diferentes bibliotecas de la ciudad con fotografías, textos y recursos audiovisuales sobre sus tres décadas de historia. Además, una exposición del Archivo de Bogotá abordará los impactos socioculturales de Rock al Parque y estará acompañada de conciertos de agrupaciones locales.

*La conmemoración incluye además espacios de participación y reflexión sobre la escena musical como el Foro y Taller de Periodismo Musical Rock al Parque 30 años, programado para el 8 y 9 de octubre en la Biblioteca Virgilio Barco, donde se reunirán invitados locales, nacionales e internacionales. Este foro propone un espacio para reflexionar sobre la manera en que el periodismo ha contado la historia del festival y sobre los desafíos que hoy enfrentan quienes narran la música y sus transformaciones en Colombia y América Latina.