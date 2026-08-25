Solidaridad

‘Remitentes’: una carta colectiva hecha apoyo para el Chocó y Buenaventura después del terremoto

Más de 50 artistas se reúnen el 26 de agosto en el Teatro La Castellana para componer un poema-concierto que nutrirá la recuperación y reconstrucción en estos territorios. Les contamos.

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Redacción Arcadia
25 de agosto de 2026 a las 12:33 p. m.
'REMITENTES: Cartas al Pacífico' tendrá lugar este miércoles 26 de agosto, a las 8:00 p. m. en el Teatro Nacional La Castellana.
'REMITENTES: Cartas al Pacífico' tendrá lugar este miércoles 26 de agosto, a las 8:00 p. m. en el Teatro Nacional La Castellana. Foto: Remitentes A.P.I. / Montaje Arcadia

El pueblo salva al pueblo no ha sido una frase vacía. Se sigue demostrando cierta y vibrante quince días después del terremoto que azotó varias regiones del país, entre ellas, el Chocó, el departamento donde estuvo el epicentro del fuerte movimiento telúrico.

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En ese sentido, vale destacar acciones que se siguen realizando en Bogotá y otras ciudades para mantener vivo el apoyo a quienes más lo necesitan. Una de ellas es Remitentes, que tendrá lugar mañana, 26 de agosto, a las 8:00 p. m., en el Teatro Nacional La Castellana.

Organizada por artistas y actores del medio audiovisual, entre ellos Camila Jurado, Laura Osma, Camilo Amores, Ramistelly Herrera y Juanita Molina, junto a un equipo de artistas, productores y técnicos que se unió alrededor de una misma intención, Remitentes reúne a más de 50 artistas entre músicos, poetas, ilustradores e invitados en una misma noche para apoyar los procesos de recuperación y reconstrucción del Chocó y Buenaventura después del terremoto.

El concierto estará conducido por Camila Vallejo y Emmanuel Restrepo y contará con la participación musical de estos artistas: Juliana, Laura Pérez, Juan Galeano, Rap Bang Club, NicoYembe, El Kalvo, Chonta 56, Gabriela Ponce, Lucio Feuillet, Lunalé, Neviller, El Chico de Guazaria, Oh’LaVille, Pilar Cabrera, The Virginia Valley (Melov), entre otros músicos.

Desde la poesía sumarán Ubeimar Ríos (Un Poeta), Estefanía Piñeres, Lina Botero y Ana & Virginia, y también harán presencia creadoras de contenido como Sofía Castro, Aleja Villeta, Mariangela Urbina y No Somos Hermanas.

La iniciativa nació durante las jornadas de recolección de ayudas, cuando comenzaron a aparecer cartas y mensajes escritos a mano entre las donaciones. De ahí surgió la idea de convertir el concierto en una gran carta colectiva desde Bogotá hacia el Pacífico: habrá música, poesía, ilustración y cartas del público que viajarán posteriormente a los territorios.

El 100 por ciento de las ganancias de la boletería será destinado a la Fase II de recuperación y reconstrucción, a través del trabajo de SOS Chocó — #JuntosPorElChocó, Corporación Pueblo Negro Fuerte y Fundación Tierra Grata Colombia.

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*Entradas (es decir, donaciones de 60 mil u 80 mil pesos) en este enlace.

*Puede sumar su voz de aliento, por medio de una carta, en este enlace.

'REMITENTES: Cartas al Pacífico', se realizará mañana, miércoles 26 de agosto, a las 8:00 p. m. en el Teatro Nacional La Castellana.
Con su dinero o sus versos, su apoyo es clave. Foto: Remitentes A.P.I.