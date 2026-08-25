Erola Jons se pronunció tras su polémica entrevista a Tadej Pogačar: le puso nuevo apodo

Este martes, justo después de terminar la cuarta etapa en Andorra la Vella, reapareció la influencer Erola Jons en el canal oficial de YouTube de la Vuelta a España.

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A pesar de toda la polémica que se generó por su entrevista a Tadej Pogačar, la creadora de contenido sigue cumpliendo su contrato con La Vuelta. Aunque bajó el tono de sus preguntas, fue objeto de comentarios en la transmisión oficial.

Erola Jons estuvo cerca de la tarima donde se entregaron las camisetas como de costumbre y le puso un nuevo apodo a Pogačar: “El innombrable. No voy a decir el nombre porque, aunque somos amigos, os gusta mucho que diga el nombre. Así que no lo voy a decir”, señaló.

A diferencia de lo que sucedió en las primeras etapas, esta vez la influencer se encargó de regalar premios a los fanáticos y hacer notas de color de lo que se vive cerca de los protagonistas. Tal como habían anunciado los medios españoles, se restringió su contacto con los ciclistas y el staff de los equipos participantes.

Cuando Pogačar subió al podio, Erola cuidó sus comentarios al respecto y solo habló sobre los resultados de la cuarta etapa, su liderato de la clasificación general y el espectacular rendimiento que demostró sobre la bicicleta.

Pogačar, líder indiscutible

Tadej Pogačar arrasó con todos los premios en el podio de este martes en Andorra la Vella. No solo se vistió de rojo ante el público, sino que lució la camiseta verde de los puntos y la camiseta de lunares azules correspondiente a la clasificación de la montaña.

El corredor esloveno se quedó con la victoria después de un ataque fulminante en los últimos 50 kilómetros. De esa manera le sacó más de dos minutos a sus principales adversarios, lo que desde ya deja en su bolsillo el título de La Vuelta 2026.

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Pogačar reveló si era necesario atacar tan pronto. “No tenía por qué hacerlo. Pero el ritmo ya era altísimo en la primera subida y, en la segunda, fuimos prácticamente a tope desde la base”, explicó.

“Cuando Jay (Vine) me dejó pasar para ponerme a rueda del equipo Decathlon, supe que no quería quedarme aislado frente a todos los favoritos de la general, ya que todos jugarían en mi contra. Intenté atacar en la subida y simplemente confié en poder aguantar hasta la meta al ver que lograba abrir hueco; y lo conseguí. Fue una etapa muy dura, pero preciosa”, agregó.

Líderes de La Vuelta 2026

Así quedó la clasificación general de la Vuelta a España

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) - 7:38:59.

2. Primož Roglič (Bora-Hansgrohe), a 3′21″.

3. Enric Mas (Movistar Team), a 3′32″.

4. Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike), a 3′44″.

5. Oscar Onley (Netcompany Ineos), a 3′45″.

6. Richard Carapaz (EF Education), a 3′50″.

7. Felix Gall (Decathlon CMA CGM), a 3′57″.

8. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), a 4′06″.

9. Jarno Widar (Lotto Intermarché), a 4′06″.

10. Jay Vine (UAE Team Emirates), a 4′11″