Stephanie Cayo habló por primera vez acerca de los rumores de embarazo tras foto en la que apareció con Alejandro Sanz

Stephanie Cayo y Alejandro Sanz han vuelto a estar en el centro de todas las miradas después de compartir una fotografía juntos en redes sociales. La imagen no tardó en generar comentarios y especulaciones entre sus seguidores, hasta el punto de que comenzaron a circular rumores que apuntaban a que la pareja podría estar esperando su primer hijo.

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Ante la insistencia de estos comentarios, ha sido la propia Stephanie quien ha decidido pronunciarse públicamente para aclarar la situación. La actriz y modelo ha compartido una historia en sus redes sociales en la que hace referencia directa a las preguntas que ha recibido sobre un posible embarazo.

Con sentido del humor, ha escrito: “Hasta mi madre me ha preguntado. La respuesta es no”, dejando así claro que no está embarazada y poniendo fin, al menos por el momento, a las especulaciones que habían surgido después de la publicación de la pareja.

De esta manera, la novia de Alejandro Sanz ha querido zanjar los rumores de una manera directa y cercana, demostrando que incluso las personas de su entorno más cercano habían llegado a preguntarle por esta posibilidad. Una aclaración que llega después de que la fotografía junto al cantante despertase todo tipo de comentarios sobre un posible paso más en su relación.

Por ahora, Stephanie y Alejandro continúan disfrutando de su relación alejados de este tipo de especulaciones. La pareja, que ha compartido algunos momentos de su historia de amor públicamente, vuelve así a acaparar titulares, aunque en esta ocasión para desmentir uno de los rumores que había cobrado fuerza en las últimas horas.

*Con información de Europa Press.